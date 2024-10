Tìm thấy người phụ nữ đi lạc trong rừng 3 ngày liền 10/10/2024 18:13

(PLO)- Vào rừng tìm cây dược liệu, bà Y Nhựa đi lạc trong rừng và may mắn được tìm thấy sau ba ngày mất tích.

Ngày 10-10, Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), xác nhận đã tìm thấy một người phụ nữ mất tích trong rừng sâu ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi sau ba ngày mất tích.

Người mất tích được tìm thấy là bà Y Nhựa (36 tuổi, ngụ xã Hiếu, huyện Kon Plông) được tìm thấy trong tình trạng đói, kiệt sức, sợ hãi.

Bà Y Nhựa (giữa) được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa về nhà an toàn sau ba ngày mất tích, đi lạc trong rừng. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 6-9, bà Y Nhựa đi vào rừng tìm cây dược liệu, rồi đi lạc trong rừng, mất tích. Ngay sau đó, hàng trăm người dân trong làng tổ chức tìm kiếm khu vực rừng núi gần nhà nhưng không thấy. Đến ngày 7-9, người nhà trình báo với cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kon Plông cử 10 cán bộ phối hợp lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu rừng trên địa bàn huyện. Quá trình tìm kiếm hết sức khó khăn do mưa to, nước trên các suối lên nhanh cộng với sương mù dày.

Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy bà Y Nhựa sau ba ngày bà này đi lạc trong rừng . Ảnh: CA.

Tuy nhiên, sau hơn ba ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện bà Y Nhựa tại khu vực rừng phía Bắc, tiểu khu 500 (đoạn giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông và xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng kiệt sức, đói và sợ hãi.

Lực lượng tìm kiếm đã cung cấp đồ ăn, thức uống và đưa xuống núi an toàn. Sau đó, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe và bàn giao cho về gia đình.