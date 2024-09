Tống tiền, dọa bán clip nhạy cảm của người yêu cũ 30/09/2024 17:19

Ngày 30-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Công Hưng về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Vụ án được khởi tố trên cơ sở ban đầu là tin báo tố giác của chị L.N.T, (27 tuổi) trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư về việc bị Trịnh Công Hưng, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tống tiền.

Trịnh Công Hưng, kẻ dọa bán hình ảnh, clip nhạy cảm của người yêu cũ để tống tiền. Ảnh: CATB

Theo tố cáo, Hưng giới thiệu mình tên là Phan Nguyễn Thế Hoàng, 33 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Qua thời gian, chị T và Hưng phát sinh tình cảm.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hưng lợi dụng tình cảm, quay clip cảnh riêng tư của hai người. Ngoài ra, anh ta còn rủ chị T làm lễ bùa yêu. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển vàng và tiền cho Hưng để làm lễ với giá trị khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên Hưng đã không làm lễ mà chiếm đoạt số tài sản trên để tiêu xài cá nhân.

Khi bị mất tiền, vàng, chị T đặt vấn đề chia tay nhưng Hưng đã nhắn tin đe dọa, bắt chị T phải chuyển cho anh ta 5 triệu đồng, nếu không sẽ bán hình ảnh, clip nhạy cảm của chị cho người khác.

Do quá lo sợ nên chị T đã chuyển cho Hưng số tiền là 5 triệu đồng.

Quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Vũ Thư, Thái Bình xác định danh tính thật của Hưng, mới 21 tuổi chứ không phải 33 như anh ta giới thiệu với chị T...