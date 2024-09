TP Cần Thơ tổ chức hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số 24/09/2024 14:08

Ngày 24-9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp với Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số”.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, vấn đề an toàn thông tin hiện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc bảo đảm an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Để chuyển đổi số thành công và bền vững, việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng đóng vai trò then chốt, là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, hội thảo là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10 tại TP Cần Thơ.

Hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật và an toàn thông tin trong chuyển đổi số; chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm về an toàn thông tin, tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn những nguy cơ tấn công mã độc, mối nguy hại lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tham quan trải nghiệm các giải pháp công nghệ tại hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Hội thảo tập trung thảo luận các chuyên đề về các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, nhận diện nguy cơ tấn công mạng, khuyến nghị từ các cơ quan quản lý, các chuyên gia trong ngành; Đề xuất các giải pháp công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn đảm bảo an toàn thông tin; Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức cũng trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ, sản phẩm an toàn thông tin, chuyển đổi số.