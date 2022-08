TP.HCM là 1 trong 3 đô thị có giá cả sinh hoạt đắt đỏ nhất nước

Báo cáo của Tổng Cục thống kê về Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2021 cho thấy vùng Đồng bằng sông Hồng giữ vị trí có giá cả đắt đỏ nhất cả nước.

Tiếp đến là vùng Trung du và miền núi phía Bắc với chỉ số sinh hoạt theo không gian bằng 99,61%; Đông Nam Bộ 99,04%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 98,74%; Tây Nguyên 97,57%. Cuối cùng là vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 95,12%.

Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước. Quảng Ninh vị trí thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 99,5% so với Hà Nội, tăng mức đắt đỏ bốn bậc so với năm 2020. TP.HCM giữ vị trí thứ ba với chỉ số SCOLI bằng 98,98%.

Năm 2021, Trà Vinh là địa phương có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước, bằng 87,61% so với Hà Nội. Địa phương có giá thấp thứ hai là Hậu Giang với chỉ số SCOLI bằng 87,68%. Tiếp theo là Sóc Trăng có chỉ số SCOLI bằng 88,16% với giá bình quân các nhóm hàng ở mức 61,89%-96,44% so với Hà Nội.

Theo Tổng Cục thống kê, so với năm 2020 vị trí các địa phương có mức giá đắt đỏ trong năm 2021 không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá thấp hơn so với những năm trước đây do giao thông ngày càng thuận lợi nên chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa giảm.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mức đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm hàng nhà ở thuê, dịch vụ, giải trí và du lịch.

Về mức sống dân cư, năm 2021 thu nhập bình quân một người/tháng trên cả nước theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân một người/tháng ở khu vực thành thị đạt gần 5,4 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn.

Nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân một người/tháng năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất ) với mức thu nhập 1,1 triệu đồng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ (5,7 triệu đồng/người/tháng) trong đó thu nhập bình quân/ người/tháng của Bình Dương đạt cao nhất 7,1 triệu đồng, TP.HCM 6 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, tỉnh trong một một năm. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian được tổng hợp từ giá tiêu dùng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.