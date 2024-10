TP Thủ Đức lấy ý kiến người dân về đơn giá bồi thường dự án Vành đai 2 vào 30-10 23/10/2024 09:52

Sáng 23-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn khảo sát Thành ủy TP.HCM làm việc với Thành ủy TP Thủ Đức về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn khảo sát Thành ủy TP.HCM làm việc với Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: THANH THÙY

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết hai tháng cuối năm, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là công tác quan trọng nhất với địa phương.

Năm 2024, TP Thủ Đức được giao số vốn hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó dự án Vành đai 2 là hơn 7.000 tỉ đồng. Trong buổi làm việc mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu đến hết năm 2024, địa phương phải giải ngân 90% số vốn này.

Hôm qua (22-10), TP.HCM đã ban hành bảng giá đất mới, có hiệu lực từ cuối tháng 10 này và sẽ được sử dụng hết năm 2025.

Theo ông Hoàng Tùng, đây là cơ sở để địa phương phê duyệt phương án bồi thường, gồm đơn giá bồi thường và nền tái định cư dự án Vành đai 2. Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức cũng có góp ý cho đơn giá bồi thường dự án này.

Theo quyết định này, nhiều tuyến đường tại TP Thủ Đức có giá giảm mạnh so với dự thảo hồi tháng 7. Giá đất điều chỉnh mới nhất của TP Thủ Đức giảm trung bình 19%-21% so với hồi tháng 7 nhưng vẫn cao hơn 1,5-11 lần so với giá hiện hành.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

“TP Thủ Đức dự kiến lấy ý kiến người dân về đơn giá bồi thường dự án vành đai 2 vào ngày 30-10. Mốc thời gian này có chậm hơn so với kế hoạch vì chờ bảng giá đất mới. Sau khi lấy ý kiến người dân 30 ngày thì sẽ phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư dự án” - ông Hoàng Tùng thông tin và cho biết dự kiến sẽ giải ngân trước 15-12, như vậy địa phương chỉ còn 1,5 tháng để thực hiện.

Người đứng đầu chính quyền TP Thủ Đức cũng cho hay nếu hoàn thành công tác bồi thường, giải ngân cho dự án Vành đai 2 thì công tác giải ngân cơ bản sẽ đạt mục tiêu.

Ngoài ra, TP Thủ Đức cũng có thêm 600 tỉ đồng giải ngân cho các dự án khác. Sau khi có bảng giá đất mới sẽ phê duyệt giá bán nền bán tái định cư cho người dân.

“Qua khảo sát tại các phường, người dân cũng đồng ý phương án này” - ông Hoàng Tùng nói.