TP.HCM: Bắt giữ hai kẻ mượn xe máy đi giật điện thoại

(PLO)- Hai thanh niên nghiện ma túy, do không có tiền xài nên mượn xe máy của bạn rồi đi cướp giật tài sản.

Ngày 24-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Trịnh Chí Bảo (SN 1991, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) và Trịnh Đình Hiếu (SN 1986, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Điều tra ban đầu, ngày 6-11, một người dân đến Công an phường 1, quận Bình Thạnh trình báo bị cướp giật tài sản là 1 iPhone 11 Promax trên đường Trường Sa. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng tìm ra được phương tiện mà kẻ giật điện thoại sử dụng để gây án. 11 giờ 40 ngày 11-11, tổ hình sự đặc nhiệm đã tiến hành kiểm tra đối với Hồng Thanh H. (SN 1981, ngụ quận 1) khi H. đang điều khiển xe máy 59V3-33653 trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp.

Qua làm việc với công an, H. cho biết xe máy BKS 59V3-33653 là xe máy của mình. Ngày 6-11, H. cho một người tên Bảo mượn xe để đi lại.

Từ lời khai của H., chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng bắt giữ Bảo tại trước căn nhà trên đường Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh. Đến 16 giờ cùng ngày, Trịnh Đình Hiếu cũng bị tổ hình sự đặc nhiệm bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 15.

Tại cơ quan công an, Bảo và Hiếu thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản tại đường Trường Sa, phường 1, quận Bình Thạnh vào ngày 6-11.

Tài sản cả 2 cướp được đã được bán cho chị T. với giá 3 triệu đồng. Cảnh sát cũng đã làm việc và thu hồi tang vật cho nạn nhân.

Theo công an, Bảo và Hiếu là 2 đối tượng nghiện ma túy, cả hai không tiền xài và phê ma túy nên đi cướp giật tài sản để có tiền sử dụng.

Trinh sát vây bắt nghi can giấu nửa kg ma túy đá trong cốp xe máy (PLO)- Lực lượng công an phát hiện trong cốp xe máy của Thành có 2 gói ma túy tổng trọng lượng nửa ký.

NGUYỄN YÊN