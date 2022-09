Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mười Tường tổ chức cho đàn em trốn đi nước ngoài

(PLO)- Xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Sau 1 ngày xét xử, chiều 24-9, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, ngày 30-10-2020, Hạnh chỉ đạo Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc nhận và kiểm đếm tiền USD. Số tiền để Lộc cùng Nguyễn Hoàng Út, Phạm Thanh Sang, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung cùng một số người khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam giao cho một số tiệm vàng tại TP Châu Đốc.

Khi Út cùng các đồng phạm vận chuyển gần 51kg vàng (99,99%) từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng liên ngành thuộc Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ Hải cùng tang vật. Còn Út, Sang, Trung, Lộc, Phước bỏ trốn sang Campuchia.

Sau khi bị phát hiện, Hạnh đã nhiều lần tổ chức đưa lần lượt các đàn em trong đường dây buôn lậu vàng sang Campuchia để trốn tránh pháp luật.

Ngày 9-7-2021, Vân, Lê, Phấn, Sang, Trung, Phước, Lộc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Còn Hạnh bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi buôn lậu.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình xét hỏi xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.

Do đó tòa đã quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra bổ sung làm rõ.

