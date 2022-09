Trả lại tài sản đánh rơi cho du khách Thái Lan

Chiều 8-9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã trả lại tài sản là một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và nhiều tiền bạc cho hai du khách Thái Lan bị đánh rơi trong lúc đi du lịch tại Đắk Lắk.

Trước đó, trưa 7-9, ông Nguyễn Hữu Hùng (55 tuổi, ngụ Đắk Nông) đã giao nộp cho Công an tỉnh Đắk Lắk một chiếc ví bị du khách nước ngoài đánh rơi. Bên trong ví có nhiều giấy tờ và số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Theo ông Hùng, trong lúc đi mua sắm tại siêu thị ở Đắk Lắk về thì vợ chồng ông có nhặt được chiếc ví nói trên. Bên trong ví có nhiều tờ tiền nước ngoài, tiền Việt Nam và một số giấy tờ có tên người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan.

“Tôi nghĩ họ mất giấy tờ thì sẽ gặp khó khăn khi muốn về nước. Với lại bản thân mình xác định đây không phải là đồ của mình nên đã đem đến cơ quan công an để nhờ trả lại”, ông Hùng chia sẻ.

Chỉ sau gần hai tiếng đồng hồ tích cực xác minh, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng xác định người đánh rơi là một cặp vợ chồng người Thái Lan đến Việt Nam du lịch. Hiện hai người này đang lưu trú tại một khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời đến trụ sở đơn vị để bàn giao lại tài sản. Được nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi, vợ chồng người Thái Lan này đã không giấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc.

“Tôi rất vui mừng, cám ơn người dân Việt Nam, rất biết ơn lực lượng Công an Đắk Lắk nói riêng và Công an Việt Nam nói chung đã tìm lại đồ vật mà chúng tôi đánh rơi. Đất nước, con người các bạn thật thân thiện, tôi thật sự ấn tượng. Tôi sẽ kể câu chuyện đẹp này với bạn bè sau khi về nước”, du khách Thái Lan nói khi nhận lại đồ vật từ công an.

Cũng theo hai du khách này, họ đến du lịch ở Buôn Ma Thuột vào 6-9. Trong lúc đi tham quan và mua sắm ở siêu thị thì đánh rơi ví.