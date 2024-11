Trái cây và nước ép trái cây: Loại nào tốt nhất cho việc giảm cân? 25/11/2024 12:20

Sau đây là tất cả những ưu và nhược điểm khi ăn trái cây và nước ép trái cây để giúp bạn quyết định loại nào tốt hơn cho mình.

Trái cây và nước ép trái cây đều cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng tác động của chúng đối với việc giảm cân có thể khác nhau đáng kể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trái cây hỗ trợ giảm cân như thế nào?

Trái cây có thể là một sự bổ sung quan trọng vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn vì những lợi ích độc đáo của chúng.

Nhiều chất xơ, ít calo: Trái cây nhiều chất xơ giúp cải thiện cảm giác no. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, ăn trái cây làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này có thể giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và kiềm chế cơn thèm ăn.

Hàm lượng nước cao: Nhiều loại trái cây có hàm lượng nước cao, góp phần cung cấp nước và có thể giúp bạn cảm thấy no. Điều này có lợi cho việc giảm cân, như được tìm thấy trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Appetite, vì tình trạng mất nước đôi khi có thể bị nhầm lẫn với đói.

Các chất dinh dưỡng thiết yếu: Trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tốt. Các chất dinh dưỡng này hỗ trợ một số hoạt động của cơ thể, bao gồm cả quá trình trao đổi chất, có thể giúp giảm cân.

Nước ép trái cây là gì?

Nước ép trái cây là chất chiết xuất dạng lỏng thu được từ trái cây, thường là thông qua quá trình ép nước hoặc xay nhuyễn. Chúng thường được dùng như một loại đồ uống giải khát và là phương pháp dễ dàng để bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống.

Nước ép trái cây có thể hỗ trợ giảm cân không?

Nước ép trái cây có thể là một phần của chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng chúng không phải là cách hiệu quả nhất để giảm lượng calo. Mặc dù chúng chứa một số loại vitamin và khoáng chất nhất định, nhưng chúng lại thiếu chất xơ và các thành phần khác có trong trái cây nguyên quả.

Thêm vào đó, hàm lượng calo của chúng có thể lớn hơn so với trái cây nguyên quả, đặc biệt là khi sử dụng thêm đường. Vì vậy, mặc dù nước ép trái cây có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, nhưng điều quan trọng là phải dùng chúng ở mức độ vừa phải và ưu tiên trái cây nguyên quả bất cứ khi nào có thể.

Trái cây và nước ép trái cây: Loại nào tốt nhất cho việc giảm cân?

Ăn trái cây tốt cho việc giảm cân hơn là nước ép trái cây vì những lý do sau:

Hàm lượng chất xơ: Trái cây là nguồn chất xơ dồi dào giúp bạn no lâu hơn và cải thiện sức khỏe đường ruột. Ngược lại, nước ép trái cây có hàm lượng chất xơ thấp hơn hoặc không có, do đó giải phóng đường nhanh hơn và không tạo cảm giác no.

Đường bổ sung: Trái cây chứa đường tự nhiên như fructose được cơ thể tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên, nước ép trái cây có thể có thêm chất tạo ngọt và chất bảo quản không phải là lựa chọn tốt để giảm cân.

Khối lượng: Trái cây giàu chất xơ và hàm lượng nước. Chúng mang lại cảm giác thỏa mãn hơn ở lượng ít trong khi người ta có thể cần uống nhiều nước ép để đạt được cảm giác thỏa mãn như khi ăn trái cây.

Sự thay đổi lượng đường trong máu: Nước ép do có đường mà không có chất xơ, tạo ra mức tăng đột biến cao hơn ở lượng glucose. Điều này có thể gây hại cho sức khỏe tổng thể và việc giảm cân.