Trình Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đề án Cảng trung chuyển Cần Giờ

(PLO)- Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để điều tra dấu hiệu dàn xếp, thông đồng trong đấu giá 28 lô đất ở Phú Yên.

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Nông khai trừ ra khỏi Đảng đối với một trưởng phòng và đề nghị xem xét kỷ luật một phó giám đốc do những sai phạm liên quan dự án ngàn tỉ.

25/07/2023 19:19

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Long An nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.