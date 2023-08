Trinh sát dùng chó nghiệp vụ truy bắt kẻ cướp trốn trong rừng, rẫy

(PLO)- Trinh sát đã mất cả tháng ráo riết truy tìm, lần theo dấu vết kẻ cướp có biệt danh “người rừng”.

Ngoài việc xông vào nhà dân gây ra một vụ cướp táo tợn, trên đường lẩn trốn "người rừng" còn gây ra một loạt vụ trộm khác gây hoang mang dư luận.

Xông vào nhà, khống chế phụ nữ để cướp trong đêm

Khuya ngày 5-7, Công an xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) tiếp nhận tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân của vụ án là N.M.T, 19 tuổi, ngụ khu phố 2, xã Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chị T cho biết, vào lúc 22 giờ cùng ngày khi đang ngủ tại nhà một người bạn là N.T.T.T (19 tuổi) ở thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm thì có hai người lạ mặt đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế hai chị và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Chị T cho biết sáng cùng ngày đã cùng người bạn đến nhà chị N.T.T.T chơi. Đến tối thì người bạn về nhà còn chị ngủ lại.

Chỉ hơn 10 phút sau khi người bạn ra về thì chị phát hiện có hai bóng đen đang di chuyển gần ghế đá trước nhà nên la lên, một trong hai rút dao đe dọa, uy hiếp, buộc hai chị im lặng và đưa hết tiền bạc, tài sản.

Quá sợ hãi, hai chị túi xách trong đó có điện thoại Iphone 11 Promax; máy quay hiệu JVC và một số tiền mặt cùng ngoại tệ cho kẻ cướp này.

Sau khi lấy được điện thoại và tài sản, hai kẻ cướp vứt lại con dao rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm vào cuộc điều tra, truy bắt.

Lần theo dấu vết “người rừng”

Trình báo với công an, chị N.T.T.T chỉ nhớ được đặc điểm của một trong hai kẻ cướp là người đồng bào dân tộc.

Ngay lập tức, cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã rà soát, khoanh vùng và cho nạn nhân nhận dạng đối tượng nghi vấn. Và từ đây, chân dung kẻ tình nghi của vụ cướp táo tợn này đã lộ diện đó là K’ Thánh (còn có tên gọi khác là K’ Lum, 19 tuổi, ngụ thôn Đăng Cao, xã Sơn Điền, huyện Di Linh). K’Thánh là người vừa mới chấp hành xong 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, thông tin của trinh sát còn xác định K’Thánh có và luôn mang bên mình một khẩu súng tự chế và dao bấm. Đây là một nghi can rất liều lĩnh và manh động.

Sau khi xác định được nghi can, ngay trong đêm, Công an huyện Bảo Lâm đã tập trung lực lượng để truy bắt K’ Thánh. Tuy nhiên lúc này, K’ Thánh đã trộm một xe máy của người dân làm vườn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm để làm phương tiện tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dân, Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã báo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cử lực lượng của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, sử dụng Chó nghiệp vụ phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện Bảo Lâm chia thành nhiều mũi tiến hành khoanh vùng các khu vực trên địa bàn các xã Lộc Nam, Lộc Thành (thuộc huyện Bảo Lâm) và các xã giáp ranh thuộc địa bàn huyện Di Linh, huyện Đạ Huoai để tổ chức truy bắt.

Tuy nhiên, K’ Thánh không ở một địa bàn cố định, thường hay ở trong các chòi cà phê, nhà trên rẫy của người dân, thông thạo việc đi rừng, thoắt ẩn, thoắt hiện, vì vậy, việc truy bắt K’ Thánh gặp nhiều khó khăn.

Hai lần chạm mặt “người rừng”

Một lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm cho biết, trong quá trình truy bắt, các trinh sát đã hai lần chạm mặt K’Thánh nhưng không thể bắt giữ vì K’Thánh nhanh chân trốn vào rừng sâu.

Sau nhiều ngày đeo bám, đến ngày 15-8, Các trinh sát hình sự của Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai tổ chức bao vây, bắt giữ K’ Thánh khi đang lẫn trốn trong chòi cà phê tại vườn của người dân tại thị trấn Đạ M’Ri, huyện Đạ Huoai.

Khai với công an, K’ Thánh thừa nhận cùng đồng phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn nói trên.

Trong quá trình lẩn trốn, K’Thánh còn thực hiện thêm vụ trộm tiền, vàng của người dân ở thôn 9, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và trộm máy tính Laptop, đồng hồ Apple Watch, tai nghe Air Pod, Camera của một hộ dân tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Cùng với việc truy tìm K’Thánh, ngày 13-7, Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ K’ Kem, 14 tuổi, ngụ thôn 15, xã Lộc Thành, là đồng phạm của K’Thánh.

Tại vườn nhà K’ Kem, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ khẩu súng tự chế, K’ Kem khai nhận đây là súng của K’ Thánh đưa cho cất giấu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đang tiến hành điều tra, tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

VÕ TÙNG