Trộm tiêu lúc rạng sáng thì bị bắt

(PLO)- Công an phát hiện, bắt giữ hai thanh niên trộm tiêu của người dân đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Ngày 6-3, thông tin từ Công an huyện Ea Hleo, Đắk Lắk, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ hình sự Lương Văn Huấn (34 tuổi, ngụ thôn 5A, xã Ea Wy) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng truy bắt đồng phạm Nông Văn Hơn (29 tuổi, ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo).

Hiện trường vụ bắt giữ thanh niên trộm tiêu của người dân. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 5-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát ở thôn 9, Công an xã Cư Mốt phát hiện Huấn và Hơn có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua làm việc, Huấn khai nhận, cả hai cùng điều khiển xe máy (không biển kiểm soát) đến xã Ea Ral, huyện Ea Hleo để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực Chợ 86 thuộc thôn 6A, xã Ea Ral thì phát hiện trước nhà ông NVH đang phơi tiêu, không có người trông coi. Lúc này, cả hai trèo cổng vào nhà trộm khoảng hai bao tiêu, rồi cùng điều khiển xe máy đưa về xã Ea Wy để cất giấu.

Công an bắt giữ Lương Văn Huấn. Ảnh: CA

Khi đang di chuyển trên đường (thuộc thôn 9, xã Cư Mốt) thì bị công an phát hiện, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật bị trộm.

Trong quá trình kiểm tra, Nông Văn Hơn đã bỏ chạy.

Vừa trộm được xe, định tẩu tán thì bị bắt (PLO)- Sau khi trộm được xe máy, đang phá khóa để đem bán thì kẻ trộm bị công an bắt giữ.

VŨ LONG