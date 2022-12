Trung Quốc, Ấn Độ đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn, sau vụ đụng độ biên giới

(PLO)- Vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra không lâu sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc (TQ) và Ấn Độ đã tiến hành vòng đàm phán thứ 17 cấp tư lệnh quân đoàn nhằm tìm cách giải quyết tình trạng đối đầu tại khu vực biên giới kéo dài hai năm qua.

Động thái diễn ra vài ngày sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp và đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng hai nước hôm 22-12, vòng đàm phán giữa các chỉ huy quân đội hai nước diễn ra vào ngày 20-12 tại điểm Chusul-Moldo về phía TQ của đường biên giới.

Tuyên bố cho hay Bắc Kinh và New Delhi đã “trao đổi quan điểm về việc giải quyết các vấn đề liên quan dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực phía Tây đường biên giới hai nước", đồng thời hai bên cũng có cuộc thảo luận "thẳng thắn và sâu sắc” nhằm hướng tới việc "khôi phục hoà bình và yên bình” tại vùng biên giới và thúc đẩy mối quan hệ song phương.

“Hai bên đồng ý duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở khu vực phía Tây biên giới. Hai bên nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được cho các vấn đề tồn đọng trong thời gian sớm nhất” - tuyên bố cho hay.

Dù vậy, tuyên bố chung chưa cho thấy dấu hiệu một bước đột phá giữa hai nước về vấn đề biên giới đã đạt được hay chưa, theo hãng AP.

Vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn giữa Bắc Kinh và New Delhi trước đó diễn ra vào tháng 7-2022, song không có tiến triển. Các vòng đàm phán này bắt đầu từ tháng 5-2020, tập trung vào phần LAC chạy dọc theo cao nguyên Aksai Chin hiện do TQ kiểm soát và các vùng phía đông Ladakh do Ấn Độ kiểm soát. Chỉ có các chỉ huy quân đoàn tại đây mới tham gia các vòng đàm phán trên.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra sau khi vào đầu tháng này binh sĩ TQ và Ấn Độ đã xảy ra cuộc đụng độ tại vùng Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc Ấn Độ. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền ở khu vực này và gọi là Nam Tây Tạng. Vụ việc khiến binh sĩ hai bên đều bị thương nhẹ.

Sự việc trên đánh dấu lần đầu tiên binh sĩ hai nước chạm trán nhau kể từ cuộc đụng độ biên giới ở thung lũng Galwan vào tháng 6-2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ TQ thiệt mạng. Đây là cuộc đụng độ chết người đầu tiên giữa hai nước sau 45 năm. Kể từ đó, căng thẳng giữa hai nước lớn châu Á này chưa bao giờ giảm nhiệt với việc hai bên đều tăng cường hiện diện quân sự và tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên.

Ấn Độ nêu lý do triển khai quân kỷ lục gần biên giới với Trung Quốc (PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar cho biết việc Ấn Độ triển khai quân kỷ lục ở biên giới với Trung Quốc là để đáp lại việc Bắc Kinh tăng hiện diện quân sự và cũng nhằm “gây áp lực” buộc Trung Quốc giảm căng thẳng trong khu vực.

VĨNH KHANG