Truy tố 5 bị can mua bán trẻ sơ sinh

(PLO)-Các bị can đã tham gia “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” để mua bán trẻ sơ sinh và làm giả các giấy tờ để hợp thức hóa các thủ tục.

Ngày 3-9, theo nguồn tin của PLO, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Văn Chức về tội mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bốn bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Sao Mơ, Lê Thị Minh Tâm, Hồ Thị Thu Ngân về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Nguyễn Văn Chức tạo lập và quản lí tài khoản Facebook tên “Hội nhóm cho nhận con nuôi ba miền” để mua bán trẻ sơ sinh và làm giả các loại giấy tờ để hoàn thành thủ tục đăng kí khai sinh cho trẻ.

Chức thuê một đối tượng chưa rõ lai lịch, làm giả CCCD tên Cao An Nhi để mở tài khoản ngân hàng; tạo thêm tài khoản Zalo tên Cao An Nhi để trao đổi thông tin với những người có nhu cầu làm giấy tờ giả.

Chức mua thêm máy in màu, máy vi tính, lên mạng tải biểu mẫu giấy chứng sinh, giấy ra viện và con dấu của bệnh viện phụ sản. Khi có người thuê làm giả giấy tờ sẽ gửi thông tin qua Zalo, Chức in biểu mẫu, giả chữ kí của bác sĩ bệnh viện phụ sản rồi đóng con dấu của bệnh viện lên chữ kí.

Ngày 10-11-2020, khi Chức mang ba giấy chứng sinh giả ra bưu điện gửi cho khách thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Các bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Sao Mơ, Lê Thị Minh Tâm, Hồ Thị Thu Ngân cùng tham gia “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” nên đã trao đổi về việc mua bán trẻ sơ sinh.

Tổng cộng, các bị can đã thực hiện năm vụ mua bán trẻ sơ sinh. Bị can Chức với vai trò là quản trị viên của "Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” đã tạo điều kiện giúp sức cho các bị can bằng cách duyệt đăng bài tìm mua bán trẻ sơ sinh.

Đơn cử, đầu năm 2019, Ngân vào “Hội nhóm nhận con nuôi ba miền” thì nhận được tin nhắn của một người phụ nữ chưa rõ lai lịch cho biết đang mang thai ngoài ý muốn; không có điều kiện nuôi và muốn cho con với điều kiện được thanh toán viện phí.

Ngân đồng ý và báo cho Mơ biết giá bán trẻ sơ sinh là 35 triệu đồng. Mơ hẹn gặp người phụ nữ này ở cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh. Tại đây, Ngân nhận trẻ rồi thanh toán viện phí 20 triệu đồng, đưa cho mẹ đứa bé 10 triệu đồng. Thấy mẹ đứa bé khó khăn, Mơ đưa thêm cho mẹ đứa bé số tiền mà mình hưởng lợi là 5 triệu đồng.

Sau khi nhận trẻ, Mơ đưa về chăm sóc. Khoảng 10 tháng sau, Mơ thấy thông tin Nguyễn Thị Thu Thủy đăng trong nhóm cần tìm nuôi một bé trai, Mơ đã gửi hình em bé nêu trên và báo giá 60 triệu đồng. Thủy liền gửi hình ảnh bé trai bán cho bà TTT (hện đang ở một ngôi chùa ở Hà Nội). Bà TTT đồng ý mua và nhờ ông NVS đến nhận giúp.

Thủy gặp Mơ để nhận bé trai và trả trước cho Mơ 35 triệu đồng, sau đó giao cho ông NVS mang về cho bà TTT nuôi dưỡng. Hiện nay, cháu bé được nuôi dưỡng tại chùa cùng nhiều trẻ khác và được đặt tên là DĐB.

Khi mua bán trẻ sơ sinh, để hợp thức hóa việc nhận con nuôi, sau khi giao con cho người mua, các bị can đã thuê Chức làm giả các giấy tờ như giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh, giấy ra viện, giấy xác nhận ADN... Từ ngày 26-1-2020 đến 20-11-2020, Chức đã hưởng lợi từ việc làm giả giấy tờ với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân có hành vi mua các cháu bé sơ sinh, nhưng với mục đích nhân đạo đem về chăm sóc, nuôi dưỡng nên cơ quan công an không xử lý là có căn cứ.

SONG MAI