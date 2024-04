Từ lời trình báo mất 20 tỉ, triệt phá đường dây quốc tế chuyên rửa tiền tại Việt Nam 14/04/2024 15:54

Dự kiến sáng mai (15-4), TAND TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Mạc Bình Hưng và 20 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Miếng mồi kế toán nhập liệu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8-2022, chị Nguyễn Thị L (SN 1985, ở Hà Nội) vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online, công việc là nhập số liệu cho “Công ty kế toán Anpha” nên đã liên hệ, gửi thông tin để xin việc.

Đường dây tội phạm quốc tế Jibian có nhóm chuyên rửa tiền cho thị trường Việt Nam

Sau đó, một phụ nữ liên hệ, hướng dẫn chị L. truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L. được cấp ID để làm nhiệm vụ.

Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3-10 đơn hàng theo các khung giờ cố định.

Sau đó, một số đối tượng đã liên hệ với chị L. qua ứng dụng Telegram hướng dẫn, giới thiệu, yêu cầu chị L. nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng…

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và được nhận hoa hồng. Sau đó, nạn nhân bị đưa vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn. Số tiền yêu cầu chuyển khoản nhiều hơn, các đối tượng nại ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị L. chuyển khoản thêm tiền.

Cố để lấy lại tiền, trong khoảng thời gian từ ngày 25-8 đến 30-8-2022, chị L. đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.

Cuối cùng, vẫn không rút được tiền, chị L. nhận ra mình bị lừa và đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Tổ chức tội phạm rửa tiền chuyên nghiệp

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L. được chỉ định chuyển tiền đến do Bộ phận 777pay thuộc tổ chức tội phạm Jibian quản lý.

Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty đặt trụ sở ở tòa nhà Starcity tại thủ đô Phnompenh, Vương quốc Campuchia. Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (SN 1986; quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý.

Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán VNPAY, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền “sạch”.

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay rửa tiền. Bộ phận 777pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ kết quả điều tra ban đầu, CQĐT bắt tạm giam bị can Mạc Bình Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc Bộ phận 777pay điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị L. để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo.

Theo CQĐT, các đối tượng là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống VNPAY.

Đối với nhóm xuất tiền gồm các bị can Mạc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Chắng Hẻn Phấn… đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của Bộ phận 777pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định.

CQĐT xác định nhóm bị can này là đồng phạm giúp sức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L.

Đối với những người nhận tiền từ tài khoản ngân hàng Bộ phận 777pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, theo công an, họ nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Do đó, cơ quan chức năng đã truy tố, đưa họ ra xét xử về tội rửa tiền.