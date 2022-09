Tuyên án Tề Trí Dũng và đồng phạm vụ bán rẻ 149 đất nền dự án An Phú Tây

Chiều 20-9, sau 2 ngày làm việc, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Tề Trí Dũng (sinh năm 1981, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC) cùng sáu đồng phạm trong vụ bán rẻ 149 đất nền dự án An Phú Tây.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 12 năm tù về tội vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng hợp với hình phạt với hai bản án trước, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.

Sáu bị cáo còn lại, tùy vai trò, tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX có mức hình phạt tương ứng. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Trần Đăng Linh (cựu tổng giám đốc IPC) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu trưởng phòng phát triển kinh doanh IPC) mỗi bị cáo năm năm tù. Tổng hợp với bản án trước, Phúc phải chấp hành chung 19 năm tù, Linh 12 năm tù.

Hai bị cáo Phạm Xuân Trung (cựu phó tổng giám đốc IPC), Vũ Xuân Đức (cựu thành viên HĐTV IPC) bị phạt bốn năm tù. Tổng hợp với bản án trước, bị cáo Trung phải chấp hành 10 năm tù, Đức là bảy năm tù. Mai Văn Đường (cựu chủ tịch HĐTV IPC), Mai Bửu Tâm (cựu chuyên viên phòng phát triển kinh doanh IPC) bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi thu hồi sáu nền đất cùng hơn 16 tỉ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra, số tiền thất thoát nhà nước được xác định 102,2 tỉ đồng. Từ đó HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho IPC, và số tiền bồi thường của từng bị cáo tùy theo mức độ, tính chất, vai trò của từng bị cáo. Trong đó, bị cáo Dũng bồi thường tương ứng 40% số tiền (hơn 40 tỉ đồng)…

Theo bản án, năm 1997, UBND TP có Quyết định giao cho Công ty đầu tư và xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư Dự án khu tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, với tổng diện tích 47 ha để phục vụ tái định cư cho người dân bị giải toả xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh và cụm đô thị D, E - Khu đô thị Nam Sài Gòn. Đến ngày 23-4-2001, UBND TP chuyển giao Dự án An Phú Tây cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt là Công ty SADECO) làm chủ đầu tư thay cho Công ty đầu tư và xây dựng Bình Chánh.

Tháng 9-2006, Công ty IPC có văn bản đề nghị Ban quản lý khu Nam bố trí nền đất tái định cư để Công ty IPC phục vụ tái định cư cho người dân, nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị của Công ty IPC, nên Ban quản lý Khu Nam đề nghị Công ty IPC liên hệ SADECO để mua lại nền nhà mà Công ty Sadeco đang dùng để kinh doanh tại dự án An Phú Tây. Sau đó, SADECO đã bán cho Công ty IPC 25.083 m2 đất nền nhà (151 nền) thuộc phần diện tích kinh doanh với giá 6,6 triệu đồng/m2 và 17.932 m2 đất xây dựng Khu chung cư R1 với đơn giá: 2,75 triệu đồng/m2, thành tiền 49,313 tỉ đồng.

Từ tháng 7-2008 đến tháng 11-2016, Công ty IPC đã chuyển tổng cộng 208,9 tỉ cho SADECO và các nền đất đã được cập nhật tên cho Công ty IPC trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đã sử dụng vốn để mua đất nền tại SADECO, nên số đất nền này được xác định là tài sản của Nhà nước. Như vậy, các lãnh đạo, cá nhân được phân công nhiệm vụ tại Công ty IPC, khi thực hiện nhiệm vụ được giao, phải tuân thủ đúng quy định, phải bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng các nền đất tại khu tái định cư An Phú Tây, các bị cáo Dũng và các đồng phạm đã có nhiều sai phạm, không tham khảo giá thị trường, đã đề xuất, thông qua chủ trương chuyển nhượng đất KDC An Phú Tây với giá bán sỉ 149 nền đất tại dự án An Phú Tây không đảm bảo hiệu quả, gây thiệt hại cho Nhà nước 127,6 tỉ đồng.