UBND TP Cần Thơ chỉ đạo nóng ứng phó với lũ kết hợp triều cường 26/09/2024 18:45

Ngày 26-9, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai giải pháp chủ động ứng phó với lũ kết hợp triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch.

Theo dự báo, trong các đợt triều cường, mực nước lên cao gây ngập úng diện rộng tại các tuyến đường trũng thấp, ven sông của nội ô TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, UBND TP Cần Thơ yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn TP tiếp tục theo dõi và cập nhật liên tục thông tin về tình hình thời tiết, thủy văn. Từ đó, có dự báo sớm, kịp thời, chính xác mực nước đỉnh triều, diễn biến tình hình mưa, lũ cung cấp cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan, địa phương và người dân biết để chủ động phòng chống, ứng phó.

UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn, tuyến đường bị ngập nước trên toàn TP. Qua đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết.

Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời. Đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông cho phù hợp.

Cạnh đó, UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Công an TP tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng giao thông. Chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đối với người, phương tiện khi lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, các điểm giao lộ do triều cường dâng cao gây ngập trên địa bàn TP.

Công an TP được yêu cầu chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện khi lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu. Ảnh: CHÂU ANH

“Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh đuối nước trong mùa lũ. Nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, như: tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung an toàn, đưa đón học sinh trong mùa lũ...

Căn cứ vào dự báo tình hình triều cường, triển khai phương án điều tiết thời gian đến trường và tan học phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh, giáo viên tại các khu vực ngập sâu” - Công văn của UBND TP Cần Thơ nêu.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu UBND quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra các tuyến đường, đặc biệt là các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Khi triều xuống, nước rút, tổ chức kiểm tra thu gom rác tại các miệng cống thoát nước, cửa thu nước đảm bảo cho nước rút một cách dễ dàng, nhanh nhất.

Đồng thời, rà soát toàn bộ các tuyến đường bị ngập sâu trên địa bàn quận, từ đó thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm tạm thời tại những vị trí ngập sâu, các tuyến đường cặp kênh, mương, ao, hồ ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao không nhận biết phần mặt đường xe chạy.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở GTVT chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh: CHÂU ANH

Theo bản tin đột xuất, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, nhận định: “Mực nước tại trạm Cần Thơ vượt mức báo động III vào thời kỳ triều cường kết hợp lũ đầu nguồn tăng từ ngày 19-9 đến ngày 22-9.

Đỉnh lũ tại trạm Cần Thơ dự báo đạt mức từ 2-2,15m; trường hợp cực đoan vào thời điểm đỉnh lũ kết hợp triều cường dâng cao xuất hiện thêm yếu tố thời tiết bất lợi mưa to gió lớn thì đỉnh lũ tại TP Cần Thơ có thể lên cao hơn so với nhận định trên từ 5-10 cm”.

Còn theo bản tin dự báo, cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, từ tháng 9-2024 đến tháng 11-2024 mực nước cao nhất trên sông Hậu và các kênh rạch trên địa bàn TP Cần Thơ ảnh hưởng bởi thủy triều kết hợp với lũ trên thượng nguồn đổ về.

Theo đó, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày trong các đợt triều cường ở mức xấp xỉ báo động III và cao hơn mức báo động II từ 20-30cm. Trong các đợt triều cường, mực nước lên cao gây ngập úng diện rộng tại các tuyến đường trũng thấp, ven sông của nội ô TP Cần Thơ.