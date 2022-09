Ukraine bất ngờ thông báo xin nhanh chóng gia nhập NATO

(PLO)- Tổng thống Zelensky bất ngờ thông báo Kiev chính thức nộp đơn xin nhanh chóng gia nhập NATO, ngay sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh ly khai của Ukraine vào lãnh thổ của nước này.

Hãng Reuters ngày 30-9 đưa tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky - thông báo nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cũng nói về khả năng đàm phán với Moscow sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh ly khai của Ukraine.

Trong một video đăng tải trên trang Telegram, Tổng thống Zelensky đã thông báo về việc Ukraine xin gia nhập NATO và sau đó đặt bút ký vào một văn bản với sự chứng kiến của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nước này.

"Chúng tôi đang tiến hành các bước đi quyết định qua việc ký đơn gia nhập một cách nhanh chóng vào NATO” - ông Zelensky phát biểu.

“Thực tế, chúng tôi đã chứng minh khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của liên minh. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi giúp đỡ nhau, và chúng tôi bảo vệ nhau” - ông nói tiếp.

Bên cạnh đó, ông Zelensky lưu ý trong thời gian chờ đợi sự đồng thuận từ các nước thành viên NATO, nước này có thể được bảo vệ theo dự thảo đảm bảo an ninh do Kiev đề xuất, còn gọi là Hiệp ước An ninh Kiev mà Ukraine công bố hồi tháng giữa tháng 9.

“Chúng tôi hiểu rằng điều này đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các thành viên của liên minh. Do đó, trong khi quá trình này đang diễn ra, chúng tôi đề xuất hiện thực hóa các đề nghị của chúng tôi liên quan đến đảm bảo an ninh cho Ukraine và toàn bộ châu Âu theo Hiệp ước An ninh Kiev” - Tổng thống Ukraine nói.

Ngoài ra trong video trên, ông Zelensky cáo buộc Nga viết lại lịch sử và vẽ lại các đường biên giới qua việc "sử dụng hành vi tống tiền, ngược đãi và dối trá".

Tuy nhiên ông cũng cho biết Kiev vẫn giữ nguyên cam kết đối với ý tưởng cùng chung sống với Nga dựa trên "các điều kiện bình đẳng, trung thực, phẩm giá và công bằng".

Về triển vọng đàm phán hòa bình với Moscow, ông Zelensky cho hay Kiev sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nga nhưng với một tổng thống khác chứ không phải Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Rõ ràng, với tổng thống Nga hiện tại là không thể. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác của Nga” - Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Động thái mới nhất nói trên của Ukraine được coi là nhằm đáp trả việc Nga tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh ly khai của Ukraine, gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, vào Liên bang Nga. Trong buổi lễ ký kết sáp nhập bốn tỉnh ly khai của Ukraine vào Nga vào hôm 30-9, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ mới bằng tất cả các phương tiện sẵn có, báo hiệu về một sự leo thang mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong khi đó, bình luận về thông tin Ukraine nộp đơn trở thành thành viên của NATO, Tổng thư ký của tổ chức này - ông Jens Stoltenberg - nhấn mạnh rằng “mọi nền dân chủ ở châu Âu đều có quyền nộp đơn” nhưng để được chấp nhận cần có sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên, đài RT đưa tin.

Ông Stoltenberg nhắc lại lập trường trước đó của NATO trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nói rằng: “NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột nhưng chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ Ukraine để nước này có thể duy trì quyền tự vệ được nêu trong hiến chương Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của chúng tôi hiện nay là hỗ trợ ngay lập tức cho Ukraine”.

Tổng thư ký NATO cũng lên tiếng bác bỏ “sự sáp nhập bất hợp pháp” bốn tỉnh ly khai của Ukraine vào lãnh thổ của Nga.

Vụ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine: Tổng thư ký LHQ nói Nga ‘leo thang nguy hiểm’ (PLO)- Liên quan động thái của Nga với 4 tỉnh ly khai của Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cáo buộc Moscow gây ra “sự leo thang nguy hiểm” và kêu gọi Điện Kremlin “lùi lại khỏi bờ vực”.

VĨNH KHANG