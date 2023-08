Va chạm xe máy bên đường, 4 người trên xe khách bị thương, 1 người tử vong

(PLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM vừa phát hiện, phá đường dây sản xuất kinh doanh quần áo thể thao giả các thương hiệu lớn.

(PLO)- Con tàu mang cờ Hong Kong (Trung Quốc) đang neo đậu thì bị sóng to, gió lớn đánh trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển Hải Phòng.

(PLO)- Công an phát hiện nhóm giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản của những người bán cần sa ở khu vực quận 10.

(PLO)- Công an quận 12, TP.HCM đang truy xét hai nam thanh niên cầm dao tự chế chém cửa, camera an ninh của nhà dân trên địa bàn phường Thạnh Lộc.

(PLO)- Công an xác định nữ kế toán 40 tuổi đã tự ý chuyển tiền trong tài khoản của công ty qua tài khoản cá nhân để đầu tư chứng khoán, tiền ảo và bị thua lỗ.

07/08/2023 12:05

(PLO)- Nhóm người bịt mặt ném chất bẩn, khóa trái cổng, đập camera an ninh… khiến gia đình chị C luôn trong tình trạng bất an.