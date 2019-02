Chủ đề ‘Sông núi trên vai’ dịch sang tiếng Anh gây xôn xao

Điều đáng chú ý là phần phông nền của sự kiện này khi chủ đề được dịch sang tiếng Anh có nội dung: Mountains and Rivers on the Shoulder.



Cách chuyển ngữ sang tiếng Anh này đã dấy lên nhiều băn khoăn của độc giả. Nhiều người cho rằng trong văn hóa Anh-Mỹ không có nghĩa sông núi là đất nước quê hương như Việt Nam nên dịch như trên chưa phù hợp.



Ngày thơ Việt Nam với chủ đề được dịch sang tiếng Anh. Ảnh: VOV

“Sông núi ở đây là nghĩa ẩn dụ, “Sông núi nước Nam vua Nam ở”, không phải loại núi là mountain, sông là river” - một bạn đọc băn khoăn.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhà thơ Hữu Thỉnh cho hay phần tiếng Anh này do một chuyên gia tiếng Anh dịch.

“Những người Anh người ta đến cũng không thấy họ có ý kiến gì, mà cũng không ai có ý kiến gì. Trên mạng thì mỗi người hiểu một cách, một kiểu dịch khác. Tiếng Anh hiện đại nhiều chuyện lắm” - nhà thơ Hữu Thỉnh nói.