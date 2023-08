Vàng có vị gì mà đầu bếp thích đưa vào món ăn?

(PLO)- Vàng sử dụng trong thực phẩm phải vàng nguyên chất, chúng không có vị gì đặc trưng nhưng làm tôn lên sự sang trọng của món ăn.

Những ngày qua, thông tin về bát phở có giá gần 4 triệu đồng của một nhà hàng trên tầng 66 của một khách sạn ở TP.HCM đã khiến nhiều người tò mò về chất lượng và thành phần của tô phở này.

Theo đơn vị bán tô phở này, đắt đỏ của tô phở này là do sử dụng các nguyên liệu cao cấp như nạm sườn non nguyên miếng,nấm kim cương tươi, gan ngỗng, bò Wagyu A5 và được trang trí thêm vàng lá.

Nhiều độc giả cho rằng, ngoài nguyên liệu cao cấp thì sự xuất hiện của vàng lá chính là điều khiến tô phở này có giá “chọc trời” đến vậy.

Vậy vàng lá có vị gì, và giá trị dinh dưỡng ra sao mà nhiều đầu bếp lại đưa vàng vào món ăn?

Theo tờ Timesofinadia, vàng được dùng để chế biến món ăn phải là vàng thật 100%, không lẫn tạp chất. Đầu bếp cần đảm bảo vàng phải tinh khiết mới được sử dụng để nấu ăn, bởi nếu ăn phải vàng không nguyên chất như vàng trang sức, sẽ chứa các kim loại thậm chí là tạp chất, có thể không an toàn cho cơ thể người nếu tích tụ liều lượng đủ lớn.

Hiện vàng lá là loại vàng được sử dụng phổ biến nhất trong trang trí món ăn, chúng được cán mỏng rất tỉ mỉ tầm 0.003 mm, thậm chí là cực mỏng với kích thước 0.0001 mm. Có lẽ vì độ mỏng này mà vàng lá không có mùi vị gì đặc trưng.

Cũng theo tờ này, vàng lá khi đi vào cơ thể không gây hại gì, chúng đi qua dạ dày con người và có thể bài tiết ra ngoài. Dẫu vậy tới nay không có nhiều thông tin về vàng có thể ăn được có lợi ích gì hay hướng dẫn về hàm lượng ăn.

Tờ Eat this, not that, cho rằng vàng được sử dụng trong các bữa ăn và món tráng miệng sang trọng như một vật trang trí bắt mắt và ấn tượng hơn.

Thực tế, vàng đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực liên quan tới đời sống như y học, thực phẩm. Với y học chúng thường được kết hợp cùng các thành phần khác để làm thành thuốc giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, các hạt nano vàng có thể ảnh hưởng đến những người quá mẫn cảm với kim loại và có thể tác động đến màng tế bào nếu được tiêm trực tiếp. Đối với lĩnh vực thực phẩm, vàng nguyên chất được đưa vào đồ ăn, thức uống, và chúng được cho là thực phẩm an toàn.

HẠ QUYÊN