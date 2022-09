Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm mua bán người dưới 16 tuổi

(PLO)- Một vụ án mua bán người vừa được phát hiện, khởi tố cho thấy cách thức mua, bán, sang tay tiếp viên nhà hàng karaoke ở hai tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Nhung (trú phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); Trần Văn Cẩn (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Trần Trường Oanh (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở nhân viên nữ để phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn TP Tuyên Quang từ nhiều năm nay.

Tháng 7 vừa qua, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là NTML - 13 tuổi và NTB, BTTH - đều 14 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh đến Tuyên Quang làm việc cho mình.

Để có được các nhân viên trên, Nhung đã chi trả hơn 20 triệu đồng cho cơ sở karaoke nơi ba em làm việc trước đó. Số tiền trên được tính là các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền xe taxi đưa đón.

Trong quá trình làm cho Nhung, cả ba em L, H, B phải làm việc ở các quán karaoke để trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho Nhung.

Do không chịu nổi áp lực, L đã bỏ trốn nên Nhung thuê người tìm về, rồi bắt phạt thêm 15 triệu đồng, ghi sổ theo dõi trả nợ.

Đầu tháng 8, Trần Trường Oanh biết việc 3 nhân viên trên không muốn làm việc cho Nhung nữa và đang tìm chỗ làm khác, nên đã liên hệ, báo cho Trần Văn Cẩn - chủ quán karaoke DJ Club ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - biết.

Oanh còn nói với Cẩn là ba nữ nhân viên tuổi dưới 16 này còn nợ Nhung hơn 70 triệu đồng. Đang cần người, Cẩn liền chuyển cho Oanh 74 triệu đồng, nhờ gặp Nhung thanh toán tiền và đón ba em về làm việc cho quán karaoke của mình.

Sau khi chia tay quán karaoke ở Tuyên Quang để về làm cho chủ mới ở Vĩnh Phúc, ba em L, B, H được Cẩn thông báo đã bỏ tiền chuộc, phân bổ tương ứng mỗi người 37, 22 và 15 triệu đồng. Ngoài ra, cả ba phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón.

Cũng như Nhung, số nợ này được được Cẩn ghi sổ theo dõi. Khi có khách đến hát, mỗi nhân viên được tính tiền công phục vụ là 100.000 đồng/1 giờ và được trừ vào số nợ.

Giữa tháng 8 vừa qua, gia đình biết em L bị lừa bán, giờ đang làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club ở xã Sơn Lôi, nên đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Bình Xuyên. Từ tin báo này, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke DJ Club do Trần Văn Cẩn làm chủ, phát hiện 9 nhân viên nữ, trong đó có em L.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

