Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố 23 bị can, nhiều dự án đang dang dở 24/04/2024 14:06

(PLO)- Liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi; cơ quan chức năng cũng thu hồi được 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại...