Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Tòa giảm án cho cả 5 bị cáo 05/04/2024 06:26

Chiều tối 4-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS).

Giảm án vì có tình tiết giảm nhẹ mới

HĐXX đã sửa án sơ thẩm, giảm án cho cả năm bị cáo. Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) 2 năm tù; ba bị cáo từng là nhân viên của bà Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 1 năm tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TẤN LỰC



HĐXX nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả, thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất về tinh thần cho người liên quan. Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bà Hằng, tòa phúc thẩm nhận định mặc dù bà không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường nên cũng giảm án cho bà.

Theo HĐXX, bà Hằng có nhiều buổi livestream nhưng chỉ có một buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân.

HĐXX cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Dũng đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt.

Tương tự, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng.

Năm bị cáo livestream xúc phạm danh dự người khác

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Quân 30 tháng tù; các bị cáo Nhi, Hà, Tân cùng mức án 18 tháng tù.

Các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân kháng cáo; còn bị cáo Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022, bà Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân: Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà.

Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24-12-2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh.

Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài mức án trên, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng.