Thời đại công nghệ số, hẹn hò online đã mở ra một không gian rộng lớn cho mọi người, đặc biệt đây cũng là môi trường kết nối của các bạn trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những cặp đôi tìm thấy nhau, hẹn hò online cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ.

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại ở Vũng Tàu, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) về tội giết người và cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, sau khi không liên lạc được với chị T, gia đình đã đi tìm và trình báo công an. Chiều 22-5, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thông tin đề nghị phối hợp xác minh thông tin về chị T.

Qua khai thác nhanh, Long khai nhận quen cô gái ngụ Cần Giờ, TP.HCM qua mạng xã hội. Ngày 18-5, Long cùng bạn là Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) đi xe taxi chờ đón cô gái qua để đưa đi chơi tại Vũng Tàu.

Đến rạng sáng 19-5, Long và cô gái về nghỉ tại một khách sạn ở phường 2. Lúc này, Long phát hiện nạn nhân mang theo một số tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lúc cô gái sơ hở, Long siết cổ nạn nhân đến tử vong. Gây án xong, Long gọi cho Huy báo tin và cùng bàn nhau cách phi tang thi thể nạn nhân.

Chờ đến gần trưa ngày 19-5, Long đi mua một chiếc vali kéo to màu đen mang về khách sạn. Lúc này, Huy cũng tới đây, cả hai cùng để thi thể cô gái vào trong vali và chở đi phi tang.

Bên cạnh vụ cô gái bị sát hại ở Vũng Tàu, vào tháng 3 năm nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra thông báo tìm bị hại của vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku. Đây là vụ án lừa đảo thông qua mạng xã hội, với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã bắt, khởi tố một số đối tượng (trong đó có một người quốc tịch nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, rồi kết bạn làm quen. Các đối tượng tự nhận đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ.

Khi nạn nhân tin tưởng, những đối tượng này giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế để liên lạc liên hệ yêu cầu gửi các loại phí, thuế... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu đã mua và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào. Sau đó, sẽ thực hiện giao dịch rút tiền mặt ra và đưa lại cho các đối tượng lừa đảo.

Trao đổi với PLO, nhà văn Hoàng Anh Tú, người thường được gọi là "Anh Chánh Văn” (Anh cũng là một trong những cố vấn của chương trình Đã đến lúc hẹn hò! phát sóng trên VTV) cũng bày tỏ hẹn hò online là trào lưu của giới trẻ vì nó xoá nhoà mọi khoảng cách địa lý.

“Cả một “thế giới người yêu” mở ra trước mắt chỉ sau vài cú trượt ngón tay. Nhưng đi cùng với sự “đa dạng về mẫu mã” thì nó cũng loạn về chất lượng. Giữa những người đi tìm người để yêu thì còn có cả những kẻ đi tìm người để lừa” - nhà văn Hoàng Anh Tú nói.

Qua PLO, nhà văn Hoàng Anh Tú cũng lưu ý các bạn trẻ một số điều để hẹn hò online đúng người và có thể tiến xa hơn. Cụ thể:

1. Kiểm tra thông tin kỹ lưỡng: Với công nghệ hiện tại, việc chúng ta tìm kiếm hình ảnh rất dễ dàng, kiểm tra avatar của anh ta/cô ta xem có thật là của họ không.

2. Kiểm tra hồ sơ online của người đó (các trang mạng xã hội) bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra con người thật của họ là thế nào. Với một người không có hồ sơ online thì cũng đừng mong họ biết đến hẹn hò online, rất có thể họ coi hẹn hò online chỉ là môi trường để họ “tác nghiệp”. Bởi hồ sơ online thật của họ có thể núp dưới cái tên khác.

3. Tiền bạc luôn là thứ cấm kỵ với hai người mới quen biết nhau. Vì chưa đủ thân để có thể nói về tiền bạc. Thế nên nếu mới hẹn hò online được dăm bữa nửa tháng họ đã nói về tiền bạc thì hãy cẩn trọng.

4. Luôn chắc chắn họ là một con người thật với đầy đủ thông tin thật sự chứ không chỉ là một tấm hình, một đoạn chat video call. Hãy có nhiều thông tin nhất có thể trước khi hẹn gặp nhau ngoài đời.

5. Khi hẹn hò chuyển từ online sang offline cần gặp nhau ở những nơi công cộng, đông người tránh nơi vắng vẻ. Bạn nên nhớ bạn còn rất nhiều thời gian để có thể đưa hẹn hò online này thành mối tình thực sự, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo lửa thiêu hại mình.

Mất cả tỉ đồng khi tham gia ứng dụng hẹn hò online

Trước đó PLO cũng đã thông tin liên quan đến hệ luỵ khi hẹn hò “online”, cụ thể:

Vào tháng 6-2023, một người phụ nữ sau khi tham gia ứng dụng hẹn hò online, quen một người đàn ông giới thiệu là bác sỹ của một bệnh viện lớn tại Singapore. Sau khi tạo niềm tin với chị T, người đàn ông trên đã mời chị tham gia chơi tiền ảo, trong vòng 5 ngày, chị này đã chuyển cho kẻ xấu 5,4 tỉ đồng.

Ngày 1-8-2023, Công an Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo 1,4 tỉ khi tham gia ứng dụng hẹn hò online.

Ngày 9-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), tiếp nhận đơn trình báo của ông NVP (ngụ TP Pleiku) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỉ đồng thông qua app hẹn hò qua mạng.

Gần đây nhất là trường hợp của chị T (ngụ Hà Đông, Hà Nội) tham gia hẹn hò online và được một người nhắn tin, xưng hô là vợ chồng. Người này đã nhờ chị T đăng nhập tài khoản của đối tượng trên trang web: http://mexcglobali66.com để giao dịch mua chứng khoán để kiếm lợi nhuận.

Qua vài ngày đăng nhập, nhận thấy khoản lợi nhuận thu được cao, chị T đã nhờ “chồng hờ” dạy đăng ký để giao dịch mua chứng khoán. Chị T đã chuyển 914 triệu đồng tham gia đầu tư, nhưng sau đó số tiền này đã bị chiếm đoạt.

Qua đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.