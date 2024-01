Vụ đòi tiền ký gửi cà phê ở Đắk Nông: Chủ đại lý hứa sẽ trả dần

Ngày 13-1, một nguồn tin của PLO, cho biết Công an xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vừa triệu tập bà Trần Thị Mai, chủ đại lý cà phê Mai Cầu đến trụ sở làm việc.

Bà Mai được công an triệu tập vì tuyên bố vỡ nợ, không đủ tiền chi trả cho nhiều người dân đã ký gửi cà phê.

Người dân tập trung tại đại lý cà phê Mai Cầu. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan công an, bà Mai khai đã nhận ký gửi khoảng 200 tấn cà phê của người dân. Hiện, bà không còn khả năng thanh toán và sẽ thanh lý hết tài sản để trả cho bà con. “Tôi làm sai, xin lỗi bà con. Thiếu lại bao nhiêu, hằng năm tôi làm trả dần, tôi không đi đâu cả”, trích lời bà Mai.

Cũng lời bà Mai, khi chốt ký gửi, giá cà phê khoảng 32.000 đồng/kg, nay giá cà phê khoảng 70.000 đồng/kg. Do trượt giá nhiều, bà mượn bên này đắp bên kia nhưng không được và tuyên bố vỡ nợ.

Anh Triệu Quốc Khiêm (một người ký gửi cà phê), cho biết hiện trong kho bà Mai không còn cà phê, không biết số cà phê bà con ký gửi đã đi đâu.

Nhiều người dân khác cho biết, việc bà Mai tuyên bố vỡ nợ thời điểm giá lên cao là vô lý.

Theo bà Lê Thị Huệ (ngụ xã Tân Thành), khi chủ đại lý tuyên bố vỡ nợ, bà khóc rất nhiều, chẳng buồn ăn uống.

Bà Huệ cho biết đã ký gửi 14 tấn cà phê tươi. Khi giá cà phê lên cao, bà rất mừng, nghĩ cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả. Thế nhưng, giờ bà Huệ chẳng biết làm sao để đòi tiền.

Bà Huệ nói: "Tôi đi lại, đòi tiền nhiều lần nhưng bà Mai không trả. Tiền phân bón, tiền khoan giếng tưới cà phê vụ vừa rồi tôi chưa thanh toán. Giờ tôi hết cách, mong công an, chính quyền có biện pháp xử lý vụ việc".

Theo Công an xã Tân Thành, bước đầu bà Mai khai nhận số tiền liên quan vụ việc khoảng 32 tỉ đồng. Hiện, công an vẫn cử lực lượng trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự và tiếp tục nhận đơn của người dân.

Bà Mai làm việc với cơ quan công an. Ảnh: K.T

Sau khi tổng hợp đầy đủ số liệu liên quan, Công an xã Tân Thành xem xét, nếu vượt thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên giải quyết.

Như PLO đã thông tin, từ chiều và tối 9-1, nhiều người dân đã tập trung kín sân của đại lý Mai Cầu để đòi tiền ký gửi cà phê. Tuy nhiên, chủ đại lý không ra tiếp chuyện. Nhiều người bức xúc ngồi bệt xuống sân chờ đợi.

Công an xã Tân Thành sau đó đã có mặt, ổn định tình hình, vận động người dân giữ trật tự và ra về để làm đơn, thống kê thiệt hại để xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Tân Thành tiếp tục xác minh, làm rõ.

