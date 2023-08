Vụ nữ sinh mất 1 chân sau tai nạn: Thi hành án 'bó tay' vì doanh nghiệp đổi tên, không có tài sản

(PLO)- Tòa khẳng định công ty mới vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại nhưng qua xác minh công ty này không có tài sản gì dù đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án “nữ sinh mất một chân sau tai nạn giao thông” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, ngày 9-8, trao đổi với PV, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết việc bồi thường dân sự theo bản án của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà bị hại là em Trần Thị Hồng (19 tuổi) hiện chưa đủ điều kiện để THA.

Đổi tên công ty trước phiên xử phúc thẩm

Nguyên nhân phía Chi cục THADS đưa ra là qua xác minh THA thì Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Thiên Định Vũng Tàu (gọi tắt là Công ty Thiên Định Vũng Tàu, địa chỉ ở đường 2/9, phường 11, TP Vũng Tàu) là bị đơn dân sự phải THA đã “biến mất”.

Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tòa buộc Công ty Thiên Định Vũng Tàu phải bồi thường cho em Hồng chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút số tiền hơn 189 triệu đồng; chi phí lắp chân giả là 186 triệu đồng.

Tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Trọng Hiệp (bị cáo, tài xế gây tai nạn cho em Hồng) và Công ty Thiên Định Vũng Tàu phải liên đới bồi thường số tiền cấp dưỡng hằng tháng cho em Hồng là hơn 4,4 triệu đồng cho đến khi em phục hồi sức khỏe theo quy định pháp luật; chi phí hằng tháng cho người chăm sóc em Hồng là hơn 4,4 triệu đồng...

Tháng 12-2022, Chi cục THADS TP Vũng Tàu đã ra quyết định THA bản án phúc thẩm nêu trên. Tuy nhiên, qua xác minh từ Sở KH&ĐT và Chi cục Thuế Vũng Tàu - Côn Đảo thì Công ty Thiên Định Vũng Tàu (người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Quốc Hoàn) đã đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Đầu tư Thiên An Phát (gọi tắt là Công ty Thiên An Phát, người đại diện là ông Phạm Minh Dũng, địa chỉ ở đường Đô Lương, phường 12, TP Vũng Tàu). Thời điểm đổi tên, đổi người đại diện và địa chỉ công ty là ngày 18-8-2022.

Điều đáng nói việc đổi tên, người đại diện và địa chỉ công ty được thực hiện trước ngày phiên tòa phúc thẩm vụ án trên diễn ra gần một tháng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX vẫn gửi giấy triệu tập Công ty Thiên Định Vũng Tàu và đơn vị này sau đó không tham dự phiên tòa. Trong bản án phát hành, Công ty Thiên Định Vũng Tàu vẫn là bị đơn dân sự.

Công ty còn hoạt động nhưng không có tài sản

Giữa tháng 4-2023, Chi cục THADS TP Vũng Tàu đã có công văn gửi TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị giải thích rõ bản án. Bởi với thực tế như trên thì không thể tổ chức THA. Một tuần sau, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn trả lời.

Theo tòa, việc Công ty Thiên Định Vũng Tàu đăng ký thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi pháp nhân công ty, chuyển giao quyền, nghĩa vụ dân sự, không chấm dứt tồn tại pháp nhân. Hai công ty trên là một pháp nhân.

Chi cục THADS TP Vũng Tàu cho biết đã tiến hành nhiều biện pháp để xác minh tài sản bảo đảm thi hành án nhưng chưa có kết quả.

Căn cứ BLDS 2015, Công ty Thiên An Phát (tên cũ là Thiên Định Vũng Tàu) phải thi hành nghĩa vụ dân sự tại bản án hình sự phúc thẩm buộc bồi thường, liên đới bồi thường cho bị hại Trần Thị Hồng...

Sau khi có trả lời của tòa, cơ quan THA đã tiếp tục đi xác minh thực tế tại địa chỉ đăng ký của Công ty Thiên An Phát. Tuy nhiên, theo biên bản của công an phường, tại địa chỉ trên, Công ty Thiên An Phát hoạt động nhưng chỉ đặt một nhà xưởng tiền chế, không có tài sản gì. Đất đứng tên của một cá nhân khác và người đại diện theo pháp luật cũng không đăng ký tạm trú, thường trú tại đây.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng trả lời, Công ty Thiên Định Vũng Tàu và sau này là Thiên An Phát chưa đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phía Chi cục THADS TP Vũng Tàu cho biết đơn vị này rất chia sẻ với hoàn cảnh của em Hồng và đã tiến hành nhiều biện pháp để xác minh tài sản bảo đảm THA nhưng chưa có kết quả. Tạm thời hồ sơ thuộc diện chưa đủ điều kiện để THA. Việc công ty đổi tên trước khi xử phúc thẩm như trên cũng là chuyện hiếm gặp.

Được biết theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty Thiên An Phát có vốn điều lệ là 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 2-2023, theo THA xác minh, Công ty Thiên An Phát từng nợ thuế số tiền hơn 37 triệu đồng.

Em Hồng đã tạm ổn định cuộc sống Theo hồ sơ vụ án, Hiệp là tài xế cho Công ty Thiên Định Vũng Tàu. Ngày 20-5-2020, khi đang lái xe theo điều động của công ty đến đoạn đường Trường Sa (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) thì Hiệp thấy một xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước nên điều khiển xe vượt phải. Xe Hiệp tông vào đuôi xe máy do em Trần Minh Lực (sinh năm 2004) điều khiển chở em Hồng ngồi phía sau đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến em Hồng bị thương rất nặng, phải cắt một bên chân trái, bàn chân phải biến dạng, tỉ lệ thương tật 87%... Sau hai cấp xét xử, Hiệp bị tuyên phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tòa cũng tuyên Hiệp và Công ty Thiên Định Vũng Tàu bồi thường phần dân sự. Thế nhưng đến nay việc THA quá đỗi gian nan, em Hồng mới chỉ nhận 80 triệu đồng từ Công ty Thiên Định Vũng Tàu, tại thời điểm trước khi tòa xét xử. Hiện nay, sau khi được một mạnh thường quân tài trợ trọn gói chi phí lắp chân giả, em Hồng cũng đã tạm ổn định cuộc sống, em đang theo học và phụ ở một lớp học yoga ở TP Vũng Tàu.

TRÙNG KHÁNH