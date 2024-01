Vụ xe khách lao xuống vực: Đã tắt định vị 2 ngày, không có dấu phanh tại hiện trường

Chiều 23-1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn giao thông Quốc gia đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra, đánh giá tình hình vụ tai nạn xe khách lao xuống vực làm hai người chết trên đường cao tốc La Sơn – Tuý Loan vào rạng sáng cùng ngày.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết đoạn vị trí tai nạn xảy có hạ tầng đáp ứng đầy đủ vạch kẻ sơn, biển báo. Ghi nhận tại hiện trường, không thấy có các dấu vết của phanh xe để lại.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn giao thông Quốc gia, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc định vị xe khách bị mất hai ngày. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Hùng cũng cho biết xe khách BKS 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng điều khiển (36 tuổi, Đắk Lắk) đã tắt định vị trên xe cách đây hai ngày.

Do đó, ông đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân liên quan làm rõ vì sao chiếc xe này tắt định vị từ ngày 20 đến 23-1.

Xe khách biến dạng sau khi rơi xuống vực sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nói về các điều kiện an toàn trên tuyến cao tốc La Sơn – Tuý Loan, đặc biệt là tại vị trí xe khách lao xuống vực, ông Khuất Việt Hùng cho biết sẽ phối hợp cùng Cục Đường bộ, Bộ GTVT, đánh giá mức độ an toàn và có phương án đảm bảo an toàn phù hợp với địa hình khu vực này.

“Khu vực này thuộc rừng Quốc gia Bạch Mã nên điều kiện khí hậu có nhiều điểm đặc biệt, do vậy sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. Để đánh giá về điều kiện an toàn giao thông của công trình kết cấu hạ tầng đang khai thác, chúng ta cần có những khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ trước khi có kết luận cụ thể” - ông Hùng nhấn mạnh.

Tại hiện trường, một số cục ta luy bị cà mạnh bong tróc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và gửi lời chia sẻ của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 23-1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (đoạn qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), một ô tô khách 45 chỗ ngồi bất ngờ lao xuống vực khiến nhiều người thương vong.

Các nạn nhân được y, bác sĩ của Bệnh viện, Trung tâm Y tế khẩn trương cấp cứu hỗ trợ. Ảnh: MT

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện CSGT đang cấm phương tiện lưu thông lên cao tốc để kéo xe khách lên và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Trường