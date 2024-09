Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại thì bị cướp giật 23/09/2024 16:20

Công an quận 7 đã phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ Hồ Ngọc Lợi (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành cướp giật điện thoại của người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Lợi bị công an bắt giữ

Trước đó, vào tối 21-9, Lợi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến địa bàn thuộc phường Tân Phong, Lợi thấy nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại và chở người thân nên áp sát rồi giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Bị cướp giật, nam thanh niên hô hoán và trình báo công an và được Công an Quận 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Long An vào cuộc truy xét.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, Lợi nhanh chóng bị bắt giữ khi đang trên đường lẫn trốn.