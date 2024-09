Kẻ cướp giật iPhone ở Tân Bình chuẩn bị vượt biên thì bị bắt 12/09/2024 12:19

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Huỳnh Đức (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú), để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Công an cũng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Nguyễn Hiếu Thiện (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và LHH (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Trương Huỳnh Đức tại Cơ quan Công an. Ảnh: HT

Theo thông tin, khuya ngày 6-9, chị BTHN (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị một kẻ cướp giật chiếc điện thoại iPhone khi chị này đang chạy xe trên đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình. Kẻ cướp giật nhanh chóng tăng ga rồi biến mất cùng chiếc điện thoại của chị N.

Ngay lập tức, chị N đã đến trình báo tại Công an phường 10. Nhận định được tính chất phức tạp và manh động của thủ phạm gây ra vụ cướp giật, Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo Đội CSHS và Công an phường 10 phối hợp cùng Phòng PC02 Công an TP.HCM tổ chức xác minh, truy bắt kẻ cướp giật táo tợn này.

Trương Huỳnh Đức, Nguyễn Hiếu Thiện và LHH tại Công an. Ảnh: HT

Công an xác định kẻ giật tài sản của chị N là là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người vạm vỡ, mặc quần jean đen dài, áo thun đen ngắn tay, đeo khẩu trang kín mặt. Người này sử dụng xe máy hiệu Vario màu đen, biển số xe đăng ký tại quận Tân Phú.

Công an quận Tân Bình xác định kẻ cướp di chuyển hướng về đường Âu Cơ rồi mất tích trong các con hẻm thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Phối hợp với Công an phường Phú Trung, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trương Huỳnh Đức (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là nghi phạm. Đức vừa ra tù, có 6 tiền án với các tội danh như cố ý gây thương tích, trộm cắp…

Công an quận Tân Bình, Công an phường 10 đã phối hợp Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tổ chức khoanh vùng nơi lẩn trốn của Đức và nhanh chóng bắt giữ trước khi người này kịp trốn sang biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người này khai do túng thiếu tiền nên lấy xe em gái đi gây án.

Sau khi giật được điện thoại của chị N, Đức đã hẹn Nguyễn Hiếu Thiện (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến Bến xe Miền Đông để bán chiếc điện thoại cướp được với giá 6,5 triệu đồng.

Nguyễn Hiếu Thiện thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: HT

Thiện nhanh chóng mở khóa điện thoại và tiếp tục bán tiếp cho LHH (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) với giá 12 triệu đồng. Nhanh chóng bắt giữ Thiện và tiến hành khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều máy tính, tài liệu phục vụ cho hoạt động phá khóa điện thoại.

Trước đó, tháng 5-2024, Thiện cũng bị Công an quận 4 mời làm việc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại thời điểm hiện tại, Thiện đã thừa nhận thực hiện hành vi.

Trong 11-9, Công an quận Tân Bình đã tổ chức trao trả tài sản là chiếc điện thoại iPhone cho bị hại. Nhận được chiếc điện thoại, chị H không ngờ rằng, dù điện thoại đã bị kẻ gian bán sang tay nhiều lần nhưng vẫn được công an tìm lại và trao trả cho mình.

Công an trao trả điện thoại cho chị H. Ảnh: HT

Chị H bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an đã làm việc tận tâm để sớm điều tra vụ cướp giật, lấy lại tài sản cho người dân, bảo vệ an ninh trật tự cho TP.