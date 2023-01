WHO kêu gọi 'hành động ngay lập tức' sau loạt ca tử vong do siro ho

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi “hành động ngay lập tức” để bảo vệ trẻ em khỏi các loại thuốc có thành phần nguy hiểm sau một loạt ca tử vong ở trẻ liên quan một loại siro ho.

Ngày 23-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi “hành động ngay lập tức và cùng phối hợp” để bảo vệ trẻ em khỏi các loại thuốc có thành phần nguy hiểm sau một loạt ca tử vong ở trẻ liên quan một loại siro ho trong năm 2022, theo hãng tin Reuters.

WHO cho biết năm 2022 có hơn 300 trẻ em (chủ yếu dưới 5 tuổi) ở Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã chết vì tổn thương thận cấp tính do uống siro có hàm lượng diethylene glycol và ethylene glycol vượt mức cho phép.

“Những chất này là hóa chất độc hại được sử dụng làm dung môi công nghiệp và chất chống đông. Chúng có thể gây tử vong chỉ với một lượng nhỏ và không sử dụng làm thuốc” - thông cáo của WHO viết.

Theo WHO, Philippines, Timor Leste, Senegal và Campuchia cũng có thể bị ảnh hưởng do có phân phối loại siro này. WHO kêu gọi 194 quốc gia thành viên hành động để ngăn số ca tử vong do dùng thuốc.

Hồi tháng 10, WHO đã gửi cảnh báo đối và yêu cầu thu hồi khỏi kệ thuốc đối với với 4 loại siro ho do 2 hãng dược phẩm Maiden Pharmaceuticals và Marion Biotech của Ấn Độ sản xuất do liên quan các trường hợp tử vong ở Gambia và Uzbekistan.

Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo đối với siro ho từ 4 nhà sản xuất của Indonesia là PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex và PT AFI Pharma.

Các công ty trên phủ nhận rằng sản phẩm của họ chứa chất độc hại hoặc từ chối bình luận khi đang diễn ra các cuộc điều tra.

Trong thông báo ngày 23-1, WHO nhắc lại lời kêu gọi loại bỏ các sản phẩm trên khỏi lưu thông, kêu gọi các quốc gia đảm bảo rằng tất cả các loại thuốc được bày bán đều đã qua kiểm định.

WHO cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các nhà sản xuất, tăng cường giám sát thị trường và có hành động khi cần thiết.

WHO kêu gọi các nhà sản xuất chỉ mua nguyên liệu từ các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn và kiểm tra nguyên liệu nghiêm ngặt. Đối với các nhà cung cấp và nhà phân phối, WHO khuyến nghị nên kiểm tra các dấu hiệu làm giả và chỉ phân phối các loại thuốc được phép sử dụng.

THẢO VY