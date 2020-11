Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam sinh bị một nam sinh khác đánh đập dữ dội.

Theo đó, nam sinh áo trắng bị nam sinh áo đen ngồi lên người rồi liên tục dùng tay đánh vào mặt, đầu... Thậm chí nam sinh áo đen còn dùng chân đạp đá vào người, đầu và chửi nạn nhân một cách dã man.

Vừa đánh nam sinh áo đen vừa nói “phục không, thua không”. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trong clip còn có tiếng nhiều reo hò nhưng không ai vào can ngăn.



Nam sinh dùng chân đạp mạnh vào đầu nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Clip được đăng tải gây bức xúc trong dư luận, các phụ huynh lo lắng về tình trạng bạo lực học đường diễn ra khá nhiều thời gian qua.

Ngày 14-11, trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (TP Châu Đốc, An Giang) xác nhận người bị đánh là em NPK (cháu ruột bà), học lớp 10 trường THPT Châu Thị Tế (phường Núi Sam, TP Châu Đốc), còn nam sinh áo đen tên ĐTT (học cùng trường với K.).

Theo bà Nga, vụ việc xảy ra vào chiều 5-11. “K. kể ngày hôm trước đã bị đánh rồi. Hôm sau T. lại hẹn K. ra gặp mặt và tiếp tục đánh như clip thể hiện. Cháu tôi phải nằm viện điều trị ba ngày đến nay tinh thần vẫn còn hoảng loạn, không dám đi học cũng không dám đi ra ngoài một mình vì sợ bị trả thù” - bà Nga chia sẻ.

Bà Nga cho biết sự việc xảy ra đến nay đã 10 ngày nhưng nhà trường chưa có hình thức nào xử lý nam sinh T.

“Nhà trường có mời 2 bên lên làm việc, gia đình em T. có đến xin lỗi, nhưng vậy rồi thôi chứ chưa có biện pháp gì xử lý vì T. vẫn đi học bình thường. Gia đình tôi xin chuyển trường khác cho cháu K. nhưng trường không cho, ở trường này thì cháu tôi không dám đi học nữa, không lẽ buộc cháu tôi phải nghỉ học” - bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga, trước đây T. và K. là bạn, nhưng sau đó không biết có mâu thuẫn thế nào mà lại xảy ra sự việc trên.

Cùng ngày, ông Lê Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thị Tế, cho biết trường luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu em K. muốn chuyển trường khác.

“Tuy nhiên theo quy định thì học sinh đầu cấp 3 phải học hết học kỳ I thì Sở GD&ĐT mới xem xét cho chuyển trường. Cái khó của em K. là điểm đầu vào của em không đủ điểm vào trường mà em định chuyển đến. Do đó, trường cũng đã tổ chức đến động viên em thi xong học kì I, có điểm số rồi sẽ xem xét, hỗ trợ em chuyển trường” - ông Tùng giải thích.

Còn về em T., ông Tùng cho rằng do sự việc đang được Công an TP Châu Đốc điều tra nên trường chưa xử lý được. “Khi nào có kết luận điều tra của công an trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý em T. theo quy định. Sau khi sự việc xảy ra, trường đã cho các học sinh liên quan làm tường trình, kiểm điểm. Riêng em T. trường cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cho em làm kiểm điểm trước lớp và cam kết không tái phạm. Quan điểm của trường là xử nghiêm, không bao che nhưng phải chờ kết luận của công an mới xử lý cụ thể” - ông Tùng cho hay.