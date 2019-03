Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc bêu tên thí sinh gian lận điểm thi

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, Bộ GD&ĐT phối hợp mở rộng điều tra xác minh để xử lý các tiêu cực và gian lận có tổ chức tại Hội đồng thi một số địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy đã phát hiện 44 thí sinh tại cụm thi Sơn La với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Tại cụm thi Hòa Bình phát hiện 64 thí sinh, trong đó có 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố.

Căn cứ kết quả thông báo của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT đã thông tin tới các Sở GDĐT Hòa Bình, Sơn La yêu cầu cập nhật kết quả thi sau khi chấm thẩm định, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018 cho các thí sinh liên quan; thông báo kết quả cho các thí sinh và các ĐH, học viện, trường ĐH, trường CĐ, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên có liên quan.



Quang cảnh buổi họp báo sáng 26-3. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH và các trường CĐ, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên, Cục Nhà trường (Bộ quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) liên hệ chặt chẽ với các Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La để có thông tin về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT sau rà soát. Kết quả điểm thi tại công văn thông báo của Bộ Công an, của Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Sơn La để xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, 2018 và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan.



Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt vấn đề về quá trình báo cáo gian lận thi cử tại 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Trong đó việc bêu tên học sinh gian lận thi cử được rất nhiều PV quan tâm.

Trả lời về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh- Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết, về quan điểm chỉ đạo, Bộ GD&ĐT và Bộ Công An từ trước đến nay vẫn luôn là kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm.

Theo ông Trinh những gì đã làm trong 8 tháng vừa qua chính là minh chứng. "Để có kết quả như hôm nay điều là sự cố gắng rất lớn và tuân thủ các quy định, do đó việc xử lý kết quả cũng sẽ theo quy định này" - ông Trinh nhấn mạnh.

Kết quả chấm thẩm định là kết quả cuối cùng và được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và xét ĐH, CĐ. Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các đơn vị liên quan để có sự liên thông xử lý các sai phạm này nhanh, gọn đúng với những người liên quan và không gây ảnh hưởng.

"Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình báo cáo kết quả sai phạm trước ngày 25-3 nhưng đến sáng nay (26-3) chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn báo cáo dù đã muộn 1 ngày so với chỉ đạo. Tuy nhiên tôi đánh giá Sở GD&ĐT vẫn làm việc khá nghiêm túc" - ông Trinh cho hay.

Về quan điểm, có công bố danh tính thí sinh, phụ huynh gian lận hay không? Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ hiến pháp 2013 và luật dân sự 2016. Do Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra nên việc công bố ai sai phạm, đến đâu và công bố lúc nào là công việc của cơ quan điều tra.

"Chúng ta nên tính đến nhiều vấn đề liên quan như tác động công tác điều tra, các tác động đến tâm lý của các em học sinh.. mà cân nhắc" - ông Trinh nói.