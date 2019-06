Cần Thơ có hơn 10.000 thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Chiều 19-6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 cụm thi TP Cần Thơ có tổng số 10.496 thí sinh đăng ký dự thi với 23 điểm thi. Trong đó có 991 thí sinh tự do.

Hầu hết các thí sinh được tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí địa điểm thi sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập. Những thí sinh ở xa được Ban chỉ đạo thi quận huyện tổ chức xe đưa đón đến nơi dự thi đảm bảo an toàn, cung cấp các suất ăn miễn phí.

Đối với các thí sinh tự do, Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị Thành đoàn Cần Thơ phối hợp các cơ quan, đoàn thể có liên quan lập kế hoạch bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh tìm chỗ trọ rẻ. Tổ chức xe đưa đón giá rẻ cho thí sinh và người nhà.



Các học sinh lớp 12 nghe tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Cần Thơ

Việc chấm thi trắc nghiệm do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì. Khu vực chấm thi được được trang bị camera an ninh giám sát ghi hình, phòng bảo quản bài thi và chấm thi trắc nghiệm được lực lượng công an bảo vệ 24/24.

Ông Hùng cho biết đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Các đơn vị phối hợp hỗ trợ như Sở Y tế, Thành đoàn, Công an thành phố… đã có các phương án hợp tác chặt chẽ với Sở GD&ĐT để kỳ thi diễn ra đạt hiệu quả cao.

Về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, ông Hùng cho biết Sở GD&ĐT Cần Thơ đã phối hợp với các trường tổ chức thành công kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Tổng cộng có 11.165/12.848 học sinh trúng tuyển vào lớp 10, đạt tỉ lệ 86,9%.