Đó là thông tin vừa được TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết.

Theo đó, sau một tuần mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt một (tức từ ngày 6-1), ĐH này đã nhận được 6.851 thí sinh xác nhận tham gia kỳ thi. Trong khi đó, để đạt xấp xỉ con số này ở cùng đợt một của năm 2019 là phải sau gần 1 tháng.



TS Chính cũng cho hay chỉ riêng trong ngày đầu tiên mở cổng đăng ký, đã có hơn 2.100 thí sinh đã đăng ký xác nhận tham gia kỳ thi này.

Trong đó, TP.HCM vẫn là địa điểm được thí sinh lựa chọn dự thi chủ yếu, với khoảng 5.500 thí sinh. Các địa điểm khác theo thứ tự thí sinh đăng ký giảm dần là Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre và An Giang.

TS Chính cũng lưu ý so với năm trước, tỉ lệ thí sinh đăng ký sai cú pháp đã giảm nhiều so nhưng vẫn còn nhiều em không đọc kỹ hướng dẫn, đặc biệt là phương thức thanh toán lệ phí thi qua ngân hàng. Tức, khi chọn phương thức thanh toán qua ngân hàng, trong phần nội dung chuyển khoản, thí sinh cần viết đúng cú pháp là họ và tên thí sinh kèm chứng minh nhân dân. Nhiều em không làm đúng dẫn đến việc đăng ký chưa thành công là điều rất đáng tiếc. Do đó, thí sinh cần cẩn trọng hơn.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2020 đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 28-2. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 29-3, tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng và Nha Trang.

Đợt hai, thí sinh đăng ký thi từ ngày 15-4 đến 30-5, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 5-7 tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.

Thí sinh có thể tham dự cả 2 đợt thi và sử dụng kết quả của lần thi cao nhất để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ có sử dụng kết quả này để tuyển sinh.