Sinh viên thi tài về an toàn thông tin ASEAN 2019

Sáng 3-11, tại trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), 32 đội thi đến từ 14 trường ĐH khu vực phía Nam đã bắt đầu vào vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”.



32 đội phía Nam nhận giấy chứng nhận thi sáng 3-11. Ảnh PHẠM ANH

Được biết, đây là năm thứ 12 cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam và là năm đầu tiên mở rộng ra khu vực ASEAN. Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các Học viện, trường ĐH, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy - học và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong các nhà trường.

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Và diễn ra đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Riêng tại TP.HCM, trường ĐH Quốc tế Sài Gòn là trường ĐH đăng cai tổ chức với hai đội tham gia.

Theo ban tổ chức, đây cũng là năm có số đội thi tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Riêng vòng Sơ khảo năm nay có 72 đội thi đến từ 32 cơ sở đào tạo ĐH trong nước. Cụ thể, miền Bắc có 33 đội đến từ 14 trường, miền Trung có 07 đội đến từ 4 trường và miền Nam có 32 đội đến từ 14 trường. Mỗi đội thi gồm 4 thí sinh.



BTC hướng dẫn thí sinh cài đặt máy tính. Ảnh: P.ANH



Trao đổi với nhau trước khi thi. Ảnh: P.ANH











Các thí sinh chuẩn bị kỹ càng về máy tính trước giờ thi. Ảnh: P.ANH



Các đội thi đã sẵn sàng bước vào kỳ thi. Ảnh: P.ANH

Cả vòng thi Sơ khảo và Chung khảo đều được tổ chức thi tập trung, làm bài thực hành trực tuyến (online).

Theo đó, tại vòng Sơ khảo, các thí sinh sẽ làm bài thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ”, với dạng đề Vượt qua thử thách theo chủ đề, tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng. Nội dung bao gồm các thử thách thuộc 4 kỹ năng: khai thác lỗ hổng (web, phần mềm hệ thống), dịch ngược, điều tra số và mã hóa.

Các đội thi được cấp tài khoản và kết nối tới máy chủ có cài đặt thử thách để đưa ra đáp án. Điểm của các thử thách trong mỗi vòng thi không cố định, thay đổi linh động theo số lượng đội giải thành công thử thách đó. Có 3 mức độ thử thách: dễ, trung bình và khó.

Sau vòng này, 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất Vòng thi sơ khảo và các đội đại diện các nước ASEAN sẽ bước vào vòng thi Chung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 29-11 tới tại Hà Nội.