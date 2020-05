Trường mầm non sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại

Các trường mầm non tạm thời không tổ chức ăn sáng Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục mầm non. Như hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên cho trẻ rửa tay với xà phòng, nhắc nhở trẻ tránh đưa tay lên mắt. Tổ chức bán trú đảm bảo vệ sinh thực phẩm, xây dựng thực đơn và chế biến món ăn đầy đủ dinh dưỡng, khoa học. Tăng cường cho trẻ uống mát, nước trái cây, sử dụng đồ dùng bán trú riêng biệt. Các cơ sở giáo dục mầm non tạm thời không tổ chức ăn sáng. Ngày 25-5, trẻ lớp mầm và chồi trở lại trường. Ngày 1-6, trẻ dưới ba tuổi mới trở lại trường.