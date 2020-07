Hậu Giang công bố hotline phản ánh cán bộ sách nhiễu người dân

Tổng đài CCHC có tám nhánh - Nhánh 1: đầu mối là Sở Nội vụ, với những nhiệm vụ: + Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành. + Cung cấp các thông tin về công tác CCHC của tỉnh. + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác CCHC; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác CCHC + Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC, thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến CCHC. + Tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. - Nhánh 2: do Hiệp hội doanh nghiệp đảm nhiệm, với nhiệm vụ: + Tiếp nhận các thông tin phản ánh từ doanh nghiệp + Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. - Nhánh 3: đầu mối là Sở Tư pháp, với những nhiệm vụ: + Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách thể chế. + Cung cấp các thông tin về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật. + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách thể chế. + Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác thi hành pháp luật. - Nhánh 4: do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm, với những nhiệm: + Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; + Cung cấp các thông tin về công tác cải cách TTHC của tỉnh; + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách TTHC; + Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC; thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC. - Nhánh 5: do Sở Nội vụ đảm nhiệm, với những nhiệm vụ: + Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách tổ chức bộ máy và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. + Cung cấp các thông tin về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh. + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng. + Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng... - Nhánh 6: do Sở Tài chính đảm nhiệm, với những nhiệm vụ: + Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách tài chính công. + Cung cấp các thông tin về công tác cải cách tài chính công của tỉnh. + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách tài chính công + Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách tài chính công. - Nhánh 7: do Sở Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm, với nhiệm vụ: + Tiếp nhận và cung cấp các thông tin liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh. + Tư vấn, hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin. - Nhánh 8: do Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm, với nhiệm vụ: + Tiếp nhận và cung cấp các thông tin liên quan đến công tác áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan nhà nước của tỉnh; + Tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn cho các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện ISO; hướng dẫn nghiệp vụ về ISO.