Kiến ba khoang đến mùa 'quậy tưng' ký túc xá

Hơn một tháng 400 sinh viên bị kiến cắn Từ đầu tháng 5 đến nay đã có khoảng 400 sinh viên bị kiến ba khoang cắn. Vì đầu mùa mưa là mùa mà kiến ba khoang phát triển mạnh nên phía KTX đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo như: In hơn 200 tờ rơi cảnh báo về kiến ba khoang cho sinh viên, phối hợp với phòng công tác sinh viên, cục tòa nhà để tuyên truyền về kiến ba khoang, phun thuốc diệt kiến trong phòng, trong khuôn viên KTX, cắt cỏ, diệt tổ kiến... Mặc dù vậy nhưng do hai KTX rộng, nhiều sinh viên nên rất khó để xử lý hết kiến. Cạnh đó, KTX khu B rất sáng vào buổi tối thu hút kiến ba khoang rất nhiều, trong KTX lại có khu vực đang xây dựng làm động tổ kiến nên kiến bay lên mặt đất.... Tuy nhiên, theo kết quả thì việc phòng ngừa kiến cũng đã có cải thiện rất nhiều so với mọi năm. Trường hợp bị kiến cắn, sinh viên nên xuống trạm y tế KTX để khám và điều trị. Ở đây các bạn sẽ được khám, kê thuốc uống, thuốc bôi hoàn toàn miễn phí, phù hợp với mức độ vết thương. Về những vết sẹo, thực ra do tác dụng chất pederin trong kiến, vết da bị phỏng sẽ bị biến đổi sắc tố do tổn thương, sau thời gian sẽ hồi phục lại nên các bạn SV không nên quá lo lắng. BS NGUYỄN THỊ TRỌNG - Trưởng trạm y tế KTX ĐHQG TP.HCM