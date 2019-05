Nhọc nhằn rượt bắt buôn lậu trên dòng sông biên giới

Các lực lượng chức năng luôn làm hết sức Bây giờ công nghệ thông tin nhanh lắm, các đối tượng buôn lậu có lực lượng theo dõi, cảnh giới theo sát và đông gấp nhiều lần lực lượng chức năng. Đau đầu nhất là việc mua bán hóa đơn đường, các đối tượng này khi bị kiểm tra đưa hóa đơn ra, chúng tôi viết lên hóa đơn đó để lần sau họ không dùng đối phó được nữa. Việc phòng, chống buôn lậu trên sông luôn trong thế trận giằng co. Tuy vậy, tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các anh em. Hễ có tin báo, dù đêm hôm, bất kể giờ nào, các anh em đều sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ông NGUYỄN NGỌC HUYNH, Phó Chủ tịch UBND huyện

An Phú, Trưởng Ban chỉ đạo Ban Chống buôn lậu, gian lận

thương mại và hàng giả huyện An Phú