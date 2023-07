Xe tải cán chết người rồi bỏ chạy

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã tìm thấy chiếc xe tải cán chết người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường rồi bỏ chạy.

Trưa 9-7, lãnh đạo Trạm CSGT An Mỹ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho hay lực lượng CSGT đã tìm thấy xe tải 78C- 092.32 liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chiếc xe tải này đã được đưa đến vị trí xảy ra vụ tai nạn để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 9 giờ 15 cùng ngày, xe tải 78C- 092.32 (hiện chưa rõ người điều khiển) chạy trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc. Khi đến đoạn đường trên, xe tải cán qua người chị NTTH (23 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT trích xuất camera trên quốc lộ 1 để truy tìm.

Theo một số người dân địa phương, chị NTTH ngồi sau xe máy do chị NTNH (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển, lưu hành cùng chiều xe tải.

Khi đến đoạn đường đường trên, xe máy vấp phải phần gồ ghề trên mặt đường vừa sửa chữa nên tự ngã. Ngay lúc đó, xe tải 78C- 092.32 chạy đến, cán qua người chị NTTH.

TL