Xử phạt hàng loạt xe giường nằm chạy vào khu vực cấm quanh bến xe Miền Đông cũ 02/07/2024 14:41

Ngày 1-7, Đội CSGT-TT quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng loạt xe khách giường nằm chạy vào khu vực cấm quanh bến xe miền Đông cũ, phường 26.

Theo thông tin, trưa 30-6, CSGT phát hiện một tài xế điều khiển xe khách giường nằm biển số 49B-013… chạy trên đường Nguyễn Xí vào khoảng thời gian cấm di chuyển.

Xe giường nằm biển số tỉnh Lâm Đồng chạy vào khu vực cấm gần bến xe miền Đông cũ. Ảnh: ĐC



Thời điểm kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm với tài xế với các lỗi đi vào khu vực cấm và điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh cũng đã tạm giữ chiếc xe khách giường nằm trên.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 28-6, tại giao lộ Nguyễn Xí – Quốc lộ 13, CSGT cũng phát hiện tài xế của nhà xe Đăng Nhân không có giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế, đồng thời tạm giữ phương tiện là chiếc xe khách.

Xe khách vi phạm bị CSGT xử phạt. Ảnh: ĐC

Trong sáng 29-6, Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh cũng phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08), Công an phường và UBND phường 26 xử lý xe khách giường nằm đón trả khách tại bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh.

Xe khách đậu đón khách trong bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: ĐC

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với Công ty TNHH bến bãi vận tải Minh Trang Sài Gòn với lỗi thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép. Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản với tài xế xe khách giường nằm mang biển số TP.HCM với lỗi không chạy đúng hành trình vận tải quy định.

HTX vận tải, dịch vụ và du lịch Sài Gòn cũng bị lập biên bản về lỗi không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết hành trình chạy xe.

Thời gian qua, Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh đã thường xuyên chốt chặn, tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường trên địa bàn, tại khu vực quanh bến xe Miền Đông cũ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm với các phương tiện chạy vào khu vực cấm, đường cấm nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được ổn định, thuận lợi giúp người dân di chuyển an toàn.