Những xu hướng âm nhạc ‘lên ngôi’ trong năm nay

Có thể nói 2019 là năm rất thành công của nhạc Việt sau một quãng dài bình lặng, để từ đó nhiều tên tuổi, show diễn lạ kỳ hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong năm 2020.



Underground bước vào mainstream

Ca sĩ có giá cát sê cao bậc nhất Việt Nam hiện nay - Sơn Tùng M-TP là một tên tuổi bước ra từ giới underground. Underground mang ý nghĩa âm nhạc dưới lòng đất, để phân biệt với dòng chảy âm nhạc chính (mainstream hay overground).

Năm 2019 có thể xem là năm đỉnh cao của Sơn Tùng M-TP khi MV Hãy trao cho anh đã vươn khỏi thị trường nhạc Việt. Trong một tuần ra mắt, MV đã có hơn năm ngày ở top 1 trending (xu hướng) của YouTube thế giới; với các thị trường âm nhạc Canada, Úc, Hàn Quốc…, MV này cũng nằm ở top 1 trending. Sơn Tùng M-TP có thể xem là một tên tuổi thành công bậc nhất của underground khi bước vào mainstream.

Với nhiều người, nhạc của Sơn Tùng M-TP không truyền cảm hứng, mà chính con đường anh đi, sự nỗ lực và cố gắng của anh mới truyền cảm hứng cho họ. Chính vì thế Sơn Tùng M-TP khá khôn ngoan khi chọn năm 2020 để “đánh úp” trên mọi mặt trận với: Mạng xã hội Sky Social, thương hiệu thời trang, một không gian cà phê, Sky tour, M-TP Year-end Concert, một album và ba ca khúc.

Một underground thế hệ đàn anh của Sơn Tùng M-TP là rapper Hà Lê cũng làm khán giả yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn “mất ăn, mất ngủ” khi anh công bố dự án Trịnh Contemporary với hai MV ra mắt thời gian qua: Diễm xưa, Mưa hồng. Và trong dịp Tết Canh Tý này, anh sẽ tiếp tục ra mắt MV Biển nhớ, một ca khúc Trịnh với hơi thở đương đại và chân dung Hà Lê sẽ hiện lên rõ ràng là một underground nhưng đa năng vừa hát, rap hip hop. Và tháng 4-2020, một album Trịnh Contemporary sẽ ra đời với sự cộng tác cùng êkíp Tùng Acoustic hòa âm, Thành Đồng làm art director.





Âm nhạc truyền cảm hứng đang thành công

Ngược lại, với hình ảnh Sơn Tùng M-TP bước vào mainstream, rất nhiều gương mặt underground, indie lên ngôi với âm nhạc truyền cảm hứng. Đó là những Đen, Vũ, Thành Đồng…, nhóm Ngọt, Cá Hồi Hoang, DaLab, Chillies… Âm nhạc của họ hoàn toàn mang hơi thở của người trẻ ở đô thị hiện nay. Cuối năm 2019, liveshow đầu tiên của rapper Đen mang tên Show của Đen với sự tham gia của 5.000 khán giả đã “cháy” vé chỉ sau ít phút mở bán. Việc “cháy” vé ở Việt Nam hiện không chỉ mình Đen, nhưng một rapper underground, nguyên liveshow chỉ hát nhạc mình viết và khách mời hoàn toàn những gương mặt underground: Kimmese, Lynk Lee, Linh, Biên… lại khiến khán giả đứng ngồi không yên thì có lẽ chỉ Đen mới làm được.

Rất nhiều người đã cố gắng giải mã hiện tượng Đen, nhưng chính anh cũng chỉ nói “bí quyết thành công gói gọn trong hai từ may vãi”. Cùng với Đen, những sản phẩm âm nhạc của Ngọt, Cá Hồi Hoang, DaLab… tạo nên một cục diện mới cho nhạc Việt. Ngoài show “cháy” vé, họ đưa đến một thứ âm nhạc mà ở đó ca từ giàu tính triết lý dựa trên trải nghiệm thật sự của họ với cuộc sống, tình yêu… và những giai điệu của họ thời thượng với giới trẻ. Đó không phải là nhạc trẻ kiểu hát để quên ngay mà hát rồi giai điệu, ca từ còn đọng lại để ngân nga…

Nguyên team làm nhạc với Vũ Cát Tường, Hoàng Thùy Linh

Đối lập với underground, indie, những tên tuổi làm nên chuyện ở overground năm qua và thời gian tới chính là Vũ Cát Tường, Hoàng Thùy Linh.

Nếu Vũ Cát Tường là một ca sĩ, nhạc sĩ hướng âm nhạc mình sang Mỹ, từ việc tự học thêm tiếng Anh để hát cho người Mỹ nghe được, tự mày mò sang Mỹ hòa âm, làm album, sáng tác nhạc tiếng Anh… thì Hoàng Thùy Linh lại chọn trở về với âm nhạc chứa đựng các yếu tố văn hóa. Tuy nhiên, cả hai đều hướng tới những ca khúc không phải do một nhạc sĩ sáng tác mà là sự kết hợp của cả một đội (team). Như album Inner Me không còn chỉ những ca khúc của Vũ Cát Tường sáng tác mà do cô sáng tác chung với hai đồng sự là Benjamin James và Minh.

Suốt năm qua, những MV Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ, Duyên âm hay hàng loạt ca khúc trong album vol.3 Hoàng: Kẽo cà kẽo kẹt, Lắm mối tối nằm không, Em đây chẳng phải Thúy Kiều… đều dựa trên những câu chuyện từ văn học, truyền thống Việt Nam. Đặc sắc nhất ở âm nhạc Hoàng Thùy Linh chính là âm nhạc không phải của một người sáng tác mà của một nhóm mang tên Team DTAP. Team DTAP là các nhạc sĩ rất trẻ, hầu hết đều sinh từ 1994. Mỗi sản phẩm của nhóm hầu như được “đo ni đóng giày” cho từng ca sĩ. Họ không chỉ làm nhạc mà tính toán rất kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng sáng tạo, tiếp thị sản phẩm… Hoàn toàn khác những tác phẩm quen thuộc trước đây thuộc dòng nhạc điện tử, nhạc của Team DATP luôn là những bản pop có tiết tấu sôi động pha với chất nhạc dân gian ngũ cung cùng phần lời được định hình để đồng bộ với nội dung của MV.

Có thể nói đã rất lâu rồi, thị trường nhạc Việt mới có những tên tuổi, chương trình biểu diễn “gây thương nhớ” lẫn mở ra kỳ vọng nhiều như thế. Ngoài MV hay, album hay, liveshow “cháy” vé thì hơn cả, khán giả được chìm đắm trong nhiều sản phẩm âm nhạc tươi mới và chất lượng hơn. Đó là những khởi đầu thuận lợi cho năm 2020!