Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, đã 24.285 người Palestine ở Gaza thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó bao gồm hơn 10.600 trẻ em.

Chỉ riêng ngày 16-1, có đến 158 ​​người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và 320 người bị thương.

Hamas nã lượng rocket nhiều nhất trong vài tuần qua sang Israel

. Ngày 16-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện và phá hủy thêm một đường hầm của Hamas ở dưới đường cao tốc thuộc khu vực Nuseirat (trung tâm Dải Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, đây là đường hầm “chiến lược” của Hamas, dài hàng trăm mét và sâu khoảng 9 m. Đường hầm đã được các chiến binh Hamas sử dụng để đi lại giữa phía bắc và phía nam Gaza.

Cùng ngày, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine báo cáo rằng các cuộc tấn công của lực lượng Israel gần một bệnh viện ở TP Khan Younis (miền nam Gaza) đã làm hư hại tòa nhà bệnh viện khiến các bệnh nhân phải di tản.

Khói bốc lên tại TP Khan Younis (miền nam Gaza) hôm 16-1 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin các cuộc tấn công của Israel vào Khan Younis đã khiến 13 người thiệt mạng trong ngày 16-1.

Cũng theo Wafa, lực lượng Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà và tòa nhà dân cư ở Khan Younis.

. Về phía Hamas, nhóm này đã phóng 25 quả rocket từ Dải Gaza vào miền nam Israel trong ngày 16-1, đánh dấu số lượng rocket nhiều nhất trong vài tuần qua, Lực lượng Phòng vệ Israel nói với đài CNN.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hầu hết các rocket đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đánh chặn và không có báo cáo về thương vong.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra thiệt hại tại một cửa hàng ở TP Netivot (Israel) sau khi cửa hàng bị trúng rocket phóng từ Dải Gaza ngày 16-1. Ảnh: AP

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, đã nhận trách nhiệm các vụ phóng, đồng thời cho biết đã tấn công một tàu chở quân của Israel ở phía đông khu phố al-Tuffah (TP Gaza) và đụng độ với binh sĩ Israel ở cự ly gần, theo kênh Al Jazeera.

Lữ đoàn Al-Qassam nói rằng có một số binh sĩ Israel thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công.

Ngoài ra, Lữ đoàn Qassam cũng cho biết đã tấn công “các điểm tập trung của kẻ thù” trong tại các khu vực lân cận của TP Gaza bằng súng cối.

Nhóm vũ trang tự xưng Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo (Iraq) ngày 16-1 cũng ra một tuyên bố cho biết nhóm này đã bắn một tên lửa vào Israel “trong những ngày trước đó” mà không nêu rõ vị trí chính xác của mục tiêu hay thời gian cụ thể của vụ tấn công.

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Houthis, biên giới Israel-Lebanon vẫn căng

. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ ngày 16-1 đã thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của nhóm vũ trang Houthis tại Yemen.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Thông tin về vụ tấn công xuất hiện vài giờ sau khi nhóm Houthis nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa vào một con tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp di chuyển trên Biển Đỏ mà Houthis cho rằng đang hướng tới Israel.

“Cuộc tấn công xảy ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các cuộc gọi cảnh báo, bao gồm cả những tin nhắn cảnh báo gay gắt từ chúng tôi” - ông Yahya Saree, người phát ngôn của Houthis nói.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ vận tải biển Hy Lạp nói rằng lúc xảy ra vụ việc, trên tàu có 24 thành viên thủy thủ đoàn. Con tàu di chuyển từ cảng của Việt Nam hướng tới Israel.

. Trong khi đó, tại biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích và pháo kích vào một số địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 16-1.

Các vụ tấn công nhằm đáp trả lại việc Hezbollah nã rocket và tên lửa vào một số vị trí quân sự của Israel ở biên giới trước đó cùng ngày.

Qatar môi giới thành công thỏa thuận giữa Israel-Hamas về cấp thuốc cho các con tin

Ngày qua, Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố đã môi giới thành công thỏa thuận cấp thuốc cho các con tin Israel đang bị Hamas giam ở Gaza, theo CNN.

Bộ này cho biết thêm rằng số thuốc này sẽ rời thủ đô Doha (Qatar) trong ngày 17-1 và chuyển đến Ai Cập trước khi vào Gaza.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Pháp cũng đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thuốc sẽ được giao trong những ngày tới nhưng không đưa ra thời gian chính xác.

Một quan chức Israel nói với The Times of Israel rằng để đổi lấy thuốc cho các con tin, Israel đã đồng ý mở rộng số lượng viện trợ y tế vào Gaza mỗi ngày.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp và thảo luận với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani về nỗ lực giải cứu tất cả con tin, bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở TP Davos (Thụy Sĩ).

“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất nghiêm túc và chuyên sâu về khả năng đạt được một thỏa thuận thả con tin khác. Chúng tôi hy vọng rằng sớm có thể mang lại kết quả” - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.

Iraq đệ đơn khiếu nại Iran lên HĐBA LHQ về “sự gây hấn” của Iran

Ngày 16-1, Iraq cho biết đã đệ đơn khiếu nại Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sau cuộc tập kích của Iran vào khu tự trị người Kurd ở TP Erbil (Iraq), theo The Times of Israel.

Quang cảnh các tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ở TP Erbil (miền bắc Iraq) vào ngày 16-1. Ảnh: REUTERS

“Chính phủ Cộng hòa Iraq bày tỏ sự lên án và tố cáo mạnh mẽ hành động gây hấn của Iran đối với Erbil vì tấn công các khu vực dân sự bằng tên lửa đạn đạo, dẫn đến thương vong cho dân thường. Chính phủ Iraq coi hành động này là hành động gây hấn chống lại chủ quyền của Iraq và an ninh của người dân Iraq, cũng như xúc phạm đến tình láng giềng tốt đẹp và an ninh khu vực” - theo tuyên bố của chính phủ Iraq.

Iraq cho biết “sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý” bao gồm cả việc nộp đơn khiếu nại lên HĐBA.

Iraq cũng đã triệu hồi đại sứ nước này tại Iran là ông Nasser Abdul Mohsen về nước.

Phản ứng của Iraq được đưa ra một ngày sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công những địa điểm mà Tehran cho là “trung tâm gián điệp” của Israel ở Erbil làm 4 người chết và 17 người bị thương.

