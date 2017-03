18 tuổi lái xe buôn hơn 9.000 viên thuốc lắc từ Lào về Việt Nam

Qua theo dõi cho thấy, mặc dù gia đình của Đức làm nông nghiệp, khó khăn, nhưng thời gian qua Đức “phất” lên tỏ ra giàu có, ăn mặc sang trọng, có quan hệ rộng và phức tạp.

Đức thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt và là người trả tiền cho mọi cuộc ăn chơi thâu đêm. Qua điều tra, Đức tổ chức một đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các thành phố tiêu thụ.



Bị can Phạm Văn Đức (18 tuổi, trú xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) cùng tang vật.

Ngày 31-7, Đức lái xe hơi Toyota Innova 7 chỗ ngồi đi mua ma túy từ Lào về tiêu thụ. Công an huyện Thanh Chương phải huy động 50 cán bộ, chiến sĩ vây bắt Đức. Khi Đức lái xe đi trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) theo hướng ra Hà Nội, thì bị bắt giữ. Công an thu giữ tang vật thu giữ 9.000 viên thuốc lắc (ma túy tổng hợp) và 47,6 gam ma túy dạng đá.

Đức khai, số ma túy trên, Đức sang Lào mua rồi vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về Nghệ An đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Với thành tích triệt phá đường dây ma túy trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thưởng “nóng” 30 triệu đồng cho Ban chuyên án 0715MB, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi thư khen và thưởng 5 triệu đồng, UBND huyện Thanh Chương thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án 0715MB của Công an huyện Thanh Chương.