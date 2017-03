3 người bị đốt bằng xăng trong phòng bị khóa

Chiều 4-9, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang khoanh vùng nghi phạm tưới xăng đốt phòng trọ làm ba người trong một gia đình may mắn thoát chết nhưng bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày tại căn phòng trọ trong con hẻm nằm trên đường Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên anh Trần Văn Đông (26 tuổi, quê Quảng Bình) đang ngủ trong phòng trọ cùng vợ và cô em vợ 19 tuổi thì phát hiện mùi xăng. Khi anh chưa kịp định thần thì lửa phựt cháy dữ dội.





Chiếc ca nhựa nghi hung thủ dùng để tạt xăng đốt phòng trọ còn vứt lại hiện trường. Ảnh: VH

Anh nhanh chóng dùng nước khống chế và bung cửa để chạy ra ngoài nhưng bất thành vì cửa phòng bị khóa trái bên ngoài. Những người cùng xóm trọ nghe hô hoán nhanh chóng phá cửa dập lửa. Khoảng 10 phút sau mới khống chế được đám cháy nhưng cả ba bị bỏng nặng, một người phải chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu, nhiều đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi.

Theo anh Đông, vài tuần trước khi xảy ra vụ việc, cô em vợ chia tay người yêu và tâm sự với anh là bị người này nhắn tin đe dọa sẽ trả thù. Công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ một ca nhựa nghi chứa xăng để đốt phòng trọ cùng một số tang vật phục vụ công tác điều tra.