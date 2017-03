Bắt cướp nhờ định vị máy tính

Theo cơ quan điều tra, ngày 18-8, Đông lái xe máy chở Phú đến xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) để mua ma túy sử dụng. Trên đường đi, Phú phát hiện chị NTTD đang cầm máy tính bảng nên bàn với Đông cướp để bán lấy tiền. Đông lái xe ép sát để Phú ngồi sau giật máy tính bảng rồi phóng tẩu thoát. Sau khi bị cướp, chị D. đến công an trình báo. Lực lượng công an nhờ định vị trên máy tính đã xác định được tang vật của nạn nhân đang ở một tiệm điện thoại xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất). Qua điều tra, chủ tiệm cho biết Đông và Phú mang đến cầm cố với giá 4 triệu động. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đông. Riêng Phú bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó được sự vận động của người thân, Phú đã đến cơ quan công an đầu thú.

VĂN NGỌC