Bắt hai thanh niên lừa đảo qua internet

(PLO) - Ngày 14-8, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Phan Thiết thực hiện lệnh bắt giữ hai thanh niên là Lê Bá Vũ (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nguyên (26 tuổi) cùng trú tại Phan Thiết để điều tra về hành vi lừa đảo.