Bắt hung thủ vụ xác chết không đầu ở chung cư

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng 17-5, người dân tại chung cư G4 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện trên tầng thượng chung cư có xác một cô gái lõa thể đang trong tình trạng bị phân hủy và bị cắt mất đầu.

Từ những dấu vết “biết nói”

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã cử tổ công tác tới khám nghiệm và bảo vệ hiện trường. Sau khi tiến hành đo đạc từng chi tiết dấu vết hung thủ để lại quanh thi thể nạn nhân, tổ công tác phát hiện tại chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm (giữa tầng 12 và 13 của tòa nhà) có dấu vết máu. Cạnh đó, cơ quan công an cũng xác định được nạn nhân là một thiếu nữ độ tuổi 20-25, bị sát hại trong vòng 10 ngày.

Một chi tiết đáng chú ý là để lên được tầng thượng nơi phát hiện thi thể cô gái phải qua một cánh cửa thường xuyên bị khóa nên rất khó có chuyện người ngoài xâm nhập lên tầng thượng.

Ngoài ra, chung cư bố trí hai camera gắn ở cổng ra vào gần khu vực thang máy tầng một. Ngoài ra, trên mỗi tầng của tòa nhà đều có camera và luôn được lực lượng bảo vệ giám sát 24/24 giờ.

Nguyễn Đức Nghĩa (đeo kính), nghi phạm giết người, phân xác đã bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ những băng ghi hình từ camera của chung cư để rà soát. Cùng lúc, trinh sát được tung ra các ngả truy tìm tung tích nạn nhân. Qua đó, công an nhận định khả năng nạn nhân hoặc hung thủ phải có liên quan đến những người đang sinh sống trong chung cư G4.

Nhận định này được chứng minh khi một gia đình trình báo với công an việc con gái họ đã mất tích gần 10 ngày nay. Từ thông tin trên, danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Phương Linh (26 tuổi, ngụ phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Đến khoảng 10 giờ sáng 18-5, Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm căn hộ số 1101 trên tầng 11 chung cư G4. Nguyên do, cơ quan điều tra nghi vấn đây là hiện trường ban đầu của vụ án mạng. Tại phòng riêng của Hoàng Thị Yến (24 tuổi, cháu gái chủ căn hộ 1101), công an đã phát hiện một số chứng cứ và tạm giữ Yến để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh, khai thác đã lộ diện nghi phạm chính là người yêu của Yến.

Giết người yêu cũ vì ghen

Nghi phạm là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, ngụ Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng). Trinh sát nắm được khi phát hiện xác Linh và đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, cùng lúc Nghĩa trở lại nhà Yến thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.

Chiều 18-5, Nghĩa bị bắt khi đang ở trong nhà người anh họ tại TP Thái Nguyên. Theo một trinh sát kể lại, khi bị bắt, Nghĩa tỏ ra rất bất ngờ vì hành tung của mình nhanh chóng bị lật tẩy. Ngay trong đêm, Nghĩa được đưa về từ Thái Nguyên đến cửa hàng cầm đồ tại số 254 đường Láng để nhận diện tang vật liên quan vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận mình vốn là người yêu của Yến, từng nhiều lần ngủ qua đêm tại nhà Yến. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, gia đình Yến về quê nên nhờ Nghĩa đến trông nhà hộ.

Trong hai ngày (3 và 4-5), Nghĩa nhắn Linh đến phòng 1101 chung cư G4 để “tâm sự” vì trước đây hai người đã từng yêu nhau.

Trong lúc gặp gỡ, Nghĩa thấy Linh thường bấm máy nhắn tin liên tục, Nghĩa hỏi thì Linh trả lời “Tin nhắn của người yêu đang ở trong Nam”. Cơn ghen bất ngờ trỗi lên, Nghĩa cầm con dao gọt hoa quả đâm liền hai nhát vào lưng người yêu cũ đang đứng soi gương.

Sau khi Linh chết, Nghĩa cắt bỏ phần đầu và 10 đầu ngón tay (nhằm để không nhận dạng dấu vân tay). Tiếp đó, Nghĩa vác phần thân của Linh lên sân thượng chung cư để vào trong phòng xử lý rác. Phần thi thể còn lại Nghĩa quăng xuống tại khu vực Cầu Cầm (Quảng Ninh). Xong việc, Nghĩa quay về phòng của Yến lau chùi các vết máu rồi mang xe máy, máy tính, điện thoại của Linh đến cầm tại một tiệm cầm đồ trên đường Láng. Trước khi cầm xe máy của nạn nhân, Nghĩa đã thay đổi màu xe và biển số kiểm soát. Hiện Yến cũng đang bị công an tạm giữ để làm rõ dấu hiệu che giấu tội phạm.

Đến tối 19-5, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy tìm được phần đầu của cô gái bị người yêu cũ sát hại.

THANH TÚ