Bắt kẻ hiếp dâm, tống tiền nạn nhân

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Minh (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 22-8, Minh chạy xe máy đến đường 457, ấp Hội Thạnh (xã Trung An, huyện Củ Chi) thì gặp bé gái NTPL (16 tuổi, tạm trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đạp xe chở theo bạn gái tên N.

Lúc đuổi kịp, Minh đạp mạnh vào chân trái L. khiến em phải dừng xe. Minh đánh mạnh vào mặt L. rồi lớn tiếng quát tháo khiến L. và N. không dám kêu lên. Minh yêu cầu N. đạp xe về nhà còn L. ở lại. Minh cầm roi điện gí vào người buộc L. lên xe máy của mình chở đi và dọa N. không được kể cho ai nghe nếu không sẽ bị “xử đẹp”.





Nghi can Nguyễn Hùng Minh cùng tang vật tại trụ sở Công an huyện Củ Chi. Ảnh: XN

Minh chở L. đến khu vực vắng người để giở trò đồi bại. Xong việc, Minh chở L. về nhà rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi về nhà, nạn nhân luôn bấn loạn, ngồi trong phòng hàng giờ liền. Một người hàng xóm tên A. thấy L. có cử chỉ bất thường nên sinh nghi dò hỏi. Sau khi ghe L. kể lại sự việc, chị A. đã đưa L. đến công an địa phương trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin cùng những điểm nhận dạng từ nạn nhân, công an xác định nghi can và bắt giữ Nguyễn Hùng Minh.

Minh khai chở L. đến bãi đất trống trong cụm KCN Samco (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi). Tại đây, Minh nhặt một ống kim tiêm để buộc L. im lặng và cởi hết quần áo. Sợ hãi, nạn nhân phải làm theo lời Minh.

Minh ép L. thực hiện những tư thế khác nhau trong tình trạng khỏa thân để dùng điện thoại chụp ảnh. Tiếp theo, Minh yêu cầu nạn nhân đến hạn chót là ngày 15-9 phải đưa 1,2 triệu đồng, nếu không giao nộp đủ tiền sẽ tung ảnh “nóng” của L. lên Facebook. Nghe vậy, L. hốt hoảng buộc lòng phải đồng ý để được thoát thân. Chưa dừng lại đây, Minh còn thực hiện hành vi giao cấu với L. trước khi cho L. về nhà.

Tại trụ sở công an, nghi phạm thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Tang vật thu giữ gồm chiếc điện thoại của Minh dùng chụp ảnh nạn nhân, một xe máy, một ống kim tiêm đã qua sử dụng. Về roi điện, Minh khai mua với giá 500.000 đồng cách đây khoảng một năm trong một lần vào trung tâm TP.HCM tham quan. Theo một cán bộ điều tra, Minh từng làm công nhân một công ty gần nhà nhưng đã nghỉ việc. Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự.

Chiều 25-8, Công an huyện Củ Chi cho biết đang chờ kết quả giám định của nạn nhân L. để tiếp tục làm rõ vụ việc.

XUÂN NGỌC